Kersverse astronaut Oliver na zijn ruimtevlucht: ‘Onbeschrijfelijk intens’

De 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zich sinds dinsdag astronaut noemen. Hij was als passagier aan boord van de New Shepard tijdens de eerste commerciële vlucht van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. In een persverklaring reageert Oliver voor het eerst op zijn ervaring. "Elke seconde van deze vlucht was onbeschrijfelijk intens."

Dinsdagmiddag om drie uur Nederlandse tijd vertrok hij vanaf het lanceerplatform in Texas voor een korte vlucht naar de ruimte. Aan boord was ook Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man op aarde.

"De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk."

In de ruimtecapsule zaten ook de broer van Jeff Bezos, Mark, en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk. Oliver was de jongste passagier. "Het machtige effect van de G-krachten op je gestel, het epische moment dat je de dampkring verlaat. De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk. Terug op de grond besef je pas goed hoe enorm kwetsbaar onze planeet is in het onmetelijke sterrenstelsel. Ik realiseer me nu beter dan ooit dat we extreem zuinig moeten zijn op de aarde. Daar wil ik intensief aan bijdragen", staat in een verklaring.

De jonge Oisterwijker werd vorige week als laatste passagier toegevoegd. Hij moest halsoverkop naar Texas voor een korte, intensieve training. Een onbekend persoon betaalde zo'n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) voor de reis, maar bleek niet te kunnen. Hij of zij gaat mee op een latere ruimtevlucht. Daarop mocht Daemen mee. Zijn vader, een belegger, had ook een bod op de vlucht uitgebracht. Blue Origin noemt Daemen 'de eerste betalende klant', maar het is niet bekend hoeveel hij of zijn vader heeft betaald.

"Ik weet dat ik gigantisch heb geboft."

"Ik besef erg goed dat ik in een bevoorrechte situatie terecht ben gekomen”, aldus Oliver. “Het is een combinatie van geluk en toeval geweest waardoor ik dit heb kunnen meemaken. Ik weet dat ik gigantisch heb geboft. Voor mij is dat reden te meer om deze ervaring zo goed mogelijk te benutten en bij te dragen aan innovaties die helpen om de toekomst van de aarde zeker te stellen.”

Bekijk hier beelden van de ruimtevlucht:

