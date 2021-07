Celstraffen voor cocaïnelab waar ze ontwormingsmiddel mengden

Voor het runnen van een cocaïnelaboratorium in die stad, zijn door de rechtbank in Breda donderdag vijf mensen veroordeeld. Ze mengden de drugs met ontwormingsmiddel, om de opbrengst te verhogen. Een taxichauffeur hielp ze met het transport van het spul.

Ontwormingspoeder In het lab werd coke versneden, een bekende methode bij tussenhandelaren en straatdealers om de opbrengst te vergroten. De coke werd gemixt met tetramisol. Dat is een ontwormingsmiddel voor huisdieren. Dat spul is ook wit en ziet eruit als coke. Daarom kun je het ongezien mengen. De drugs worden dan wel minder zuiver maar zwaarder en dat levert meer inkomsten op. De politie vindt dit soort versnijdingsmiddelen vaker.

Er is ongeveer 25 kilo coke gevonden bij de inval. In de originele blokken zat 80 procent zuivere cocaïnebase, zoals dat heet. De blokken die al bewerkt waren bevatten nog 37 procent cocaïne.

Specialisten vermoeden dat er in het lab 150 kilo 'zuivere' coke is verwerkt tot 300 kilo versneden coke. Dat is mede gebaseerd op de lege verpakkingen tetramisol die zijn gevonden. Een kiloblok coke is in de tussenhandel zo'n 25.000 tot 28.000 euro waard.