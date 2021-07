Zes maanden na de avondklokrellen: volop veroordelingen, minder arrestaties

Een van de 57 veroordeelden van de rellen in Eindhoven met een fiets (archieffoto). vergroot

Dit weekend is het zes maanden geleden dat de avondklokrellen uitbraken. Vooral in Eindhoven en Den Bosch liep het volledig uit de hand. Rechtszaken over de oproer zijn nog in volle gang. Maar er worden wel minder verdachten opgepakt, vooral rond het onderzoek in Eindhoven wordt het een stuk stiller.

Voor de rellen in beide steden zijn tot nu toe zeker 57 mensen veroordeeld. Jongens vanaf 13 jaar en mannen tot eind 40. Vooral mensen 'uit de buurt'. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

In de eerste maanden na de rellen van 24 en 25 januari lag de focus vooral op Eindhoven. Alle rechtszaken in februari en maart gingen daarover. Daarna volgden in april de rechtszaken rond Den Bosch en ging het gelijk op.

Die 57 jongens en mannen afgezet tegen de honderden relschoppers in beide steden maakt het duidelijk: de meesten zijn nog niet gepakt.

Eindhoven

Voor de Eindhovense rellen, op zondag 24 januari, zijn zeker 40 mensen veroordeeld. Drie rechtszaken staan nog op de rol, onder wie eentje tegen een van de oudste verdachten: een man van 67 jaar uit Barendrecht. De laatste arrestaties die bekend zijn gemaakt dateren alweer van eind april. Voor zover bekend zijn die mensen allemaal veroordeeld en zit er niemand meer in een politiecel te wachten op een proces.

De aanvoer van nieuwe relschoppers lijkt dus stil te liggen. Maar het onderzoek ligt zeker niet stil. Het is duidelijk dat de politie nog volop zoekt naar daders, want het waren er honderden in Eindhoven.

Op de opsporingspagina's van de politie prijken de foto's van 23 onbekende verdachten. Onder hen ook nog steeds de enige twee vrouwen die nog niet geïdentificeerd zijn. In mei zijn daar nog twee onbekende mannen aan toegevoegd. De politie blijft er op hameren dat nog niet alle foto's en video's zijn gepubliceerd. Die beelden vormen het belangrijkste bewijs.

Den Bosch

Voor de rellen in de binnenstad van Den Bosch, op maandagavond 25 januari, zijn tot nu toe 17 verdachten veroordeeld. Daar wacht nog minstens één man op zijn proces. De afgelopen tijd waren er nog zeker zes arrestaties. De verwachting is dat ook die mensen snel voor de rechter verschijnen.

De straffen varieerden erg. Het meeste werd afgedaan door een politierechter maar soms kwamen er drie rechters aan te pas van een meervoudige kamer. Ze deelden werkstraffen uit tot celstraffen van 15 maanden. Bijna altijd in combinatie met voorwaardelijke straffen, als stok achter de deur. En meldplicht, reclasseringstoezicht, gedragscursussen: alles kwam voorbij.

Want ieder geval was 'maatwerk'. Als iemand al een strafblad had, werd dat meegewogen. Sommigen kregen meteen hun straf voor iets wat ze eerder hadden gepleegd, zoals een diefstal of wapenbezit en dat verklaart de hoge straffen die soms werden opgelegd.

Schadeclaims

In bijna alle zaken werden schadeclaims toegekend die veroordeelden moeten betalen van de rechter. Voor het slopen van politievoertuigen, een wagen van ProRail, ruiten, straatmeubilair, 'verkeerscamera's. Die claims waren opvallend hoog.

De hoogste was tot nu toe voor een man die ruiten en deuren vernielde van het NS-station in Eindhoven. Hij moet bijna 80.000 euro betalen aan de NS. Eerder al was iemand veroordeeld voor hetzelfde: 60.000 euro voor het inkeilen van de stationsramen. Als veroordeelden met meer zijn kunnen ze de claims samen betalen, is het idee.

Hoger beroep

Er zijn al zeker twee hoger beroepszaken geweest. Het gerechtshof in Den Bosch behandelde de zaak van een Bredase relschopper die in de wijk Tuinzigt de politie belaagde. Hij kreeg daarvoor vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk in Bredase rechtbank. Maar het hof vond dat te weinig en maakte er zes van, met drie voorwaardelijk.

In de zaak van een Tilburgse relschopper ging het hof nog een stap verder: de Tilburger had drie maanden gekregen maar kreeg nu zes maanden waarvan drie voorwaardelijk.

Daarmee lijkt dus ook het gerechtshof akkoord te gaan met een harde aanpak en er zelfs nog een schepje bovenop te doen.

De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Omroep Brabant, waaronder de rechtbankrollen en nieuwsberichten. De rechtbank had geen volledig overzicht. Het OM in Den Bosch kon ook geen totaaloverzicht geven. De cijfers kunnen nog iets hoger uitvallen. Sommige zaken waren tegen minderjarige verdachten en die zijn niet aangekondigd of achter gesloten deuren gehouden.

