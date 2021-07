Verongelukte Vince (32) reed erg hard, maar het was geen wegrace

De zwaar beschadigde voertuigen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De 32-jarige Vince uit Beek en Donk is maandag in Lieshout verongelukt nadat hij met hoge snelheid frontaal op een auto was gebotst. De politie heeft dit bekendgemaakt.

Het slachtoffer zat op een motor en was op de verkeerde weghelft van de N615 terecht gekomen. De politie onderzoekt hoe dit kon gebeuren. Hierbij is of wordt gesproken met een andere motorrijder. Hij wordt als getuige gezien, niet als betrokkene bij het fatale ongeval. De motorrijders waren dus niet aan het racen.

De auto werd bestuurd door een vrouw. Zij is na de botsing naar een ziekenhuis gebracht en is inmiddels thuis.

Indrukwekkend eerbetoon

Een groep motorrijders bracht woensdagavond een indrukwekkend eerbetoon aan de man uit Beek en Donk. Het ging om een initiatief van leden van Bikelife MRE, een Facebookforum dat motorrijders bij elkaar brengt. Vince maakte zelf lang deel uit van deze club.

Ook zijn broer was bij de ‘onbeschrijflijk mooie’ samenkomst waar twee minuten stilte in acht werden genomen en vuurwerk werd afgestoken.

