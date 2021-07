Gesloten restaurants in Eindhoven mogen van rechter voorlopig openblijven

De twee Eindhovense restaurants die op slot moesten van de gemeente, mogen voorlopig toch weer open. Dat heeft een rechter vrijdag besloten. Dat laat Carlo Oomes, de advocaat van de restauranteigenaren, weten. Restaurants Fling en Antonio's moesten twee weken sluiten omdat het personeel er na sluitingstijd op het terras zat.

Een rechter heeft vrijdagmiddag aan de gemeente Eindhoven gevraagd of ze wilde toestaan de restaurants weer te openen. Dat wilde de gemeente niet. Daarop heeft de rechter een ordemaatregel opgelegd. Restaurants Fling en Antonio's mogen daardoor toch open, tot in ieder geval 27 juli.

Die dag is er een rechtszaak. De restauranteigenaren willen met die rechtszaak bereiken dat hun restaurants open mogen blijven, totdat er naar het bezwaar wordt gekeken dat ze hebben ingediend bij de gemeente. De advocaat wil dat ook wordt bekeken of de zware maatregel van de gemeente redelijk is in verhouding tot de overtreding die de restaurants maakten.