Ruimtevaarder Oliver Daemen (18) weer terug in Nederland: 'Niet normaal'

Oliver Daemen (18) is na zijn ruimteavontuur weer terug in Nederland. Hij blikt terug op zijn ruimteavontuur met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij zag de aarde vanuit de ruimte, als jongste ruimtevaarder ooit. "Ze hadden nog gezegd, niet trappelen met je voeten. Maar als ik de beelden zie, deed ik het toch."

Fieke Nobel Geschreven door

Het luik ging dicht, waarna de ruimtevaarders nog drie kwartier moesten wachten tot de lancering. Er was spanning, maar niemand was bang, zegt Oliver tegen de NOS. Vervolgens was het aftellen, van tien naar nul. "Dan duurt het nog zeven seconden voordat de raket gaat bewegen."

"Het beste is het gevoel in de ruimte te vergelijken met het gevoel in het water."

Als de motoren aan gaan, wordt de capsule rood. "De vlammen weerkaatsen, waardoor het licht dat de capsule in komt, rood is. Dat hadden ze ook aangekondigd." Vervolgens gaat de raket recht omhoog. "De grond wordt kleiner en kleiner."

Toen waren ze gewichtloos. "Het beste is het gevoel in de ruimte te vergelijken met het gevoel in het water", zegt Oliver. Daarom was de ruimtevaarders van tevoren gezegd: niet trappelen. Een neiging die hij toch niet kon onderdrukken, zag hij achteraf op filmpjes.

Daarop is te zien hoe de mannen speelden met een balletje en door de capsule zweven. Maar ze keken ook naar buiten, naar de aarde. "Niet normaal, je ziet die blauwe laag eromheen en verder is het zwart.

"Dan bouwt het heel snel op tot 5G."

Er klonk een signaal, waarna ze een halve minuut hebben om naar hun stoel te gaan. Daarna beweegt de capsule weer richting de aarde. "En dan ga je best wel snel weer naar beneden. Dan bouwt het heel snel op tot 5G, je wordt dan met vijf keer je lichaamsgewicht in je stoel gedrukt."

Spannend vond hij het nog steeds niet. "Er zijn zoveel veiligheidssystemen, ook op dat moment nog. Er zijn bijvoorbeeld drie parachutes. Maar als er maar eentje open zou klappen, zou je het nog steeds makkelijk overleven." De capsule kwam met 1,6 kilometer per uur neer. "Het was alsof je in je stoel plofte, het was helemaal niet hard."

"Zinloos? Wat is zinloos? Dan is alles zinloos, toch?"

Als Oliver de vraag wordt gesteld wat hij vindt van de kritiek op deze vlucht, bijvoorbeeld over de milieubelasting, zegt hij: "Zinloos? Wat is zinloos? Dan is alles zinloos, toch? Waarom zou je dan over de wereld vliegen? Dat is ook milieubelastend. Dit is wel minder milieubelastend dan andere raketten, omdat het op waterstof werkt."

Daarnaast zegt hij dat dit ook een test is voor latere raketten. Het grote doel is niet ruimtetoerisme.

Oliver hoopt vooral dat anderen ook zo'n vlucht kan meemaken en dat is ook het doel. Hijzelf heeft de smaak in elk geval te pakken. "Nadat we geland waren, zei iedereen: kunnen we nog een keer?"

