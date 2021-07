Grote brand op Camping de Zwarte bergen in Luyksgestel

Op de voormalige camping de Zwarte bergen in Luyksgestel woedt een grote brand. Volgens de brandweer gaat het om een horecagebouw dat op het terrein staat.

De brand werd rond tien uur 's avonds ontdekt. Na ruim een kwartier schaalde de brandweer op. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Dit is niet de eerste keer dat er een brand is ontstaan op de Zwarte Bergen. In maart en juni dit jaar werden een schuur en een chalet verwoest.