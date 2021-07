Restaurant verwoest bij felle brand op camping De Zwarte Bergen

1/2 Grote brand op voormalige camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel

Op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel is maandagavond een zeer grote brand uitgebroken. Het horecagebouw op het terrein werd door de brand verwoest. Rond half twaalf maakte de brandweer bekend dat ze het pand gecontroleerd zou laten uitbranden.

De brand werd rond tien uur 's avonds ontdekt. Na ruim een kwartier schaalde de brandweer op. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

De brandweer liet het horecagebouw gecontroleerd uitbranden om schade voor de omgeving te beperken. Ook omdat het pand niet meer te redden was, zo meldde de brandweer. Voor het blussen zijn ongeveer 50 brandweerlieden ingezet.

Dit is niet de eerste keer dat er een brand is ontstaan op de Zwarte Bergen. In maart en juni dit jaar werden een schuur en een chalet verwoest.