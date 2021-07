Campingbewoners denken dat brand is aangestoken: 'Gebeurt hier wel vaker'

Chantal kijkt uit over de ravage (foto: Raymond Merkx). Er woedde een enorme brand op camping de Zwarte Bergen (foto: Ricio Vogels / SQ Vision). Zo'n vijftig brandweerlieden kwamen naar de Zwarte Bergen (foto: Rico Vogels / SQ Vision). Enorme rookwolken boven camping de Zwarte Bergen (foto: Rico Vogels / SQ Vision). Enorme ravage (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/5 Chantal kijkt uit over de ravage (foto: Raymond Merkx).

Het waren angstige momenten voor de laatste bewoners van De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Een felle brand verwoestte het restaurant van de voormalige camping maandagavond volledig. “Ik was doodsbang dat het over zou slaan”, vertelt Chantal van Gompel. De meeste bewoners gaan uit van brandstichting. "Het brandt hier wel vaker."

”Wauw”, meer kan de 30-jarige bewoonster niet uitbrengen. Ze kijkt recht uit op de enorme ravage. Waar eerst het horecagebouw stond, rest nu alleen rokend verwrongen staal. Ze woont enkele meters van het afgebrande pand.

De brand werd rond tien uur ‘s avonds ontdekt. “Het was echt bizar”, vervolgt Chantal, met haar pyjama nog aan. “Ik zag rook uit het dak komen. In een mum van tijd stond heel het pand in lichterlaaie. Blussen had geen zin meer.” De brandweer liet het gecontroleerd uitbranden.

“Ik heb mijn hondje snel naar mijn ouders gebracht”

“Ik was echt heel bang. Ik heb mijn hondje snel naar mijn ouders gebracht”, vertelt ze. ”We hebben met de brandweer afgesproken dat ze de bomen voor mijn tent zouden nathouden. Dat is gelukt.”

De brandweer is dinsdagmiddag nog bezig met nablussen. Ook bewoner Laurens Fisser (54), die even verderop woont, beleefde angstige momenten. “Ik was bang dat er een bosbrand zou ontstaan. Dan kun je geen kant meer op.”

“Ik schrik hier niet meer van.”

Het is zeker niet de eerste brand op het park. In maart en juni brandde een schuur en een chalet af. Chantal gaat uit van brandstichting. “Het vliegt niet zomaar in brand.” Ook bewoner Laurens deelt die mening. Lachend: “Ik schrik hier niet meer van. Het is iedere keer raak hier. Vorige week was er nog een brand in een schuurtje, dat haalde het nieuws niet.”

Buurtbewoner Jan van Bakel (79) heeft mooie herinneringen aan het gebouw. “Ik kom hier al zestig jaar. Vroeger kwamen we hier al met de kinderen. Zonde dat het zo moet eindigen”, vertelt de man die een kilometer verderop woont. ”Al die jaren dat ik hier woon, is er te veel schimmigs gebeurd op deze camping.”

Jan van Bakel (79) heeft mooie herinneringen aan het gebouw (foto: Raymond Merkx). vergroot

Het horecagebouw zou al worden afgebroken. Op het terrein van de voormalige camping komt namelijk een nieuw vakantiepark. De eerste Landal-vlaggen hangen er al. Er komen 340 luxe recreatiehuisjes. Mensen die een chalet of caravan hadden staan op De Zwarte Bergen, moesten daar uiterlijk per 1 juli van dit jaar uit. Toch zitten zeker drie bewoners er nog. Zij kunnen naar eigen zeggen nergens anders heen.

De politie kan niet bevestigen dat het om brandstichting gaat. De terreinbeheerder van de camping was niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk in de video hoe het er maandagavond aan toeging:

