Hakbijlovervaller moet naar de jeugdgevangenis

De overvaller gebruikte een kleine hakbijl om bewoners te bedreigen (archieffoto). vergroot

Aanbellen en zodra de deur openging met geweld proberen binnen te dringen, dreigend met een hakbijl en vuurwapen. Zo gingen twee overvallers in februari dit jaar in Tilburg te werk, tijdens twee woningovervallen. Een van hen, een tiener van 19, kreeg donderdag van de rechter te horen dat hij zes maanden de jeugdgevangenis in moet.

Daarnaast werd ook nog zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd, die erbij komen als hij nog eens de fout ingaat. Ook moet de jonge overvaller een van de slachtoffers 2000 terug betalen. De jonge crimineel heeft achteraf niks overgehouden aan de overvallen. Hij leende zijn deel van de buit uit aan zijn mededader en zag er nooit meer iets van terug.

Niet zomaar opendoen

Woningeigenaren moesten onder bedreiging hun waardevolle spullen, pinpas en pincode afgeven.

In dezelfde periode werden meer overvalpogingen gedaan. De politie waarschuwde destijds niet zomaar de deur te openen. Meestal werd toegeslagen tussen zeven en negen uur in de avond. Dat gebeurde onder meer op het Besterdplein, de Sint Paulusstraat en de Bredaseweg in Tilburg.

Niet alle overvallen lukten omdat de voordeur op kierstand stond of alleen een raampje geopend werd.

LEES OOK: Criminelen gebruiken hakbijl bij gewelddadige overvallen in Tilburg

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.