Poolse 'beveiliger' schiet belager dood in Uden: 11 jaar cel

Hulpdiensten in Uden na een dodelijke schietpartij (Foto; Marco van den Broek, SQ Vision) vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft een 50-jarige man uit Polen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar. Hij was in augustus vorig jaar betrokken bij een dodelijke schietpartij in Uden. De gebeurtenis vloeide voort uit een conflict in de drugswereld.

De verdachte was die bewuste dag gevraagd een man en zijn gezin te beschermen en reed met hem naar zijn huis in Uden. Daar werden ze klemgereden door een andere auto met twee inzittenden. De 'beveiliger' maakte zich uit de voeten met één van de inzittenden achter zich aan. Al snel gaf zijn achtervolger het op en stopte.

Uitgegleden

De nu veroordeelde man pakte daarop zijn pistool, laadde het door en draaide zich om. Op dat moment zag hij dat de man die hij moest beschermen werd aangevallen met een klauwhamer door de andere inzittende van de auto. Hij wilde hem helpen en rende met het wapen in de hand terug. Onderweg gleed hij echter uit, belandde op zijn zij en ging vervolgens zitten.

Vervolgens kwam zijn achtervolger weer zijn kant op. De 'beveiliger' loste een schot en raakte het slachtoffer in zijn bovenbeen. Het slachtoffer dook alsnog bovenop hem en er ontstond een worsteling. Tijdens deze confrontatie ging het wapen voor een tweede keer af, waarbij het slachtoffer in zijn borst werd geraakt en ter plekke overleed.

Volgens de verdediging moet de man uit Polen geen straf krijgen, omdat er sprake zou zijn van noodweer. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake was van een situatie waarin hij werd bedreigd en in gevaar was. Hij mocht zich dan ook verdedigen. Hij koos er echter voor met een dodelijk wapen gericht te schieten op een ongewapende tegenstander; dat is disproportioneel gebruik van geweld.

Geen argeloze burger

Daarbij speelt mee dat de verdachte geen argeloze, onvoorbereide en ongewapende burger was die plotseling wordt aangevallen en dan maar een wapen grijpt dat toevallig binnen handbereik is. Hij was doelbewust aanwezig om een man en zijn gezin te beschermen en had zich daarvoor bewapend met een geladen vuurwapen. Hij accepteerde daarmee volgens de rechter dat hij in risicovolle, gewelddadige en stressvolle situaties zou kunnen belanden.

Het hele voorval is het gevolg van een conflict in het drugsmilieu. De schutter had naar eigen zeggen niets te maken met dit conflict, maar was kennelijk wel bereid zonder gedegen voorbereiding en voorzien van een illegaal vuurwapen als beveiliger voor de familie van een van de betrokkenen op te treden. Hij schoot ook nog eens op klaarlichte dag, midden in een woonwijk. Dit zorgde voor grote onrust in de gemeenschap. Vervolgens ging hij er vandoor en hield zich tot zijn aanhouding door de politie schuil.

Eerder veroordeeld

Met dit alles bracht hij de nabestaanden een onherstelbaar verlies en groot verdriet toe, oordeelt de rechter. Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat de man in Polen voor een soortgelijk delict is veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 55.000 euro.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.