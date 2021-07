Scholier steekt klasgenoot na sneeuwballengevecht: OM wil celstraf en tbs

Tegen een 17-jarige jongen die op een school in Deurne een medeleerling zou hebben neergestoken, is zes maanden jeugddetentie geëist. Daarnaast eist justitie onvoorwaardelijk jeugd-tbs, en een schadevergoeding voor het slachtoffer van ruim 3000 euro.

Leerlingen met gedragsproblemen De steekpartij speelde zich af in een school voor voortgezet speciaal onderwijs, De Korenaer. Dat is een school van de Aloysius Stichting voor kinderen met gedragsproblemen.

Familie van Danny zei toen dat de steekpartij niet onverwacht kwam. "Een dag voorafgaand was al bekend dat ze hem in elkaar wilden slaan of neer wilden steken." Een dag voor de steekpartij kreeg Danny tijdens een sneeuwballengevecht ruzie met een andere jongen. Danny's familielid vertelde dat Danny toen een paar klappen uitdeelde. "De mentor heeft 's avonds Danny's familie gebeld om te zeggen dat er geluiden rondgingen dat anderen hem met meerdere jongens in elkaar gingen slaan, of neer gingen steken. Maar het zou allemaal wel meevallen, dachten ze."