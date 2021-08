Zelfmoordpoeder simpel te bestellen in speciaal kluisje: 'Veel vraag naar'

Het kluisje met het poeder. vergroot

Met de arrestatie van Alex S. uit Eindhoven is de handel in zelfmoordpoeder allerminst stil komen te liggen. Het spul is online eenvoudig te bestellen, verschillende middelen worden ‘gerecenseerd’. Een stadgenoot van S. en ook lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW) verbaast dat niet: ‘Er is zo ontzettend veel vraag naar.’

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft S. mogelijk honderden mensen geholpen aan het poeder. Zes daarvan zijn overleden, waardoor justitie hem verdenkt van hulp bij zelfdoding. Hij zit vast in afwachting van zijn zaak.

Omroep Brabant sprak met Anne* (67) uit Eindhoven. Net als S. is ze ook lid van CLW. Dat hij veel klanten had, verbaast haar niet. Uit eigen ervaring weet ze hoeveel mensen openstaan voor een zelfverkozen dood, en hoe lastig het is om dat via de reguliere wegen te regelen.

Kluisje

Hoe Alex het zelfdodingsmiddel aanbood, is niet bekend. Dat hij geen monopolie had, is wél duidelijk. Een webshop uit Almere biedt op Marktplaats een stof aan met dezelfde werking. Dat is niet verboden, zolang het maar niet geleverd wordt aan mensen die dood willen, want dan heet het volgens justitie ‘hulp bij zelfdoding’.

Op de website staat een waarschuwing bij het product: het kan dodelijk zijn. Maar gezien de extreem kleine hoeveelheid waarin het geleverd wordt en het feit dat het in een kluisje zit waarvan de ontvanger de pincode pas na ontvangst krijgt, kan dit ook als verkoopargument gelezen worden. Andere producten heeft de handelaar in ‘hobby chemicaliën’ niet in het assortiment.

Andere websites houden bij welke middelen goed werken en welke minder goed. Zo kun je van sommige poedertjes blauw worden, andere aanbieders verkopen niet werkend spul en lokken klanten met tot de verbeelding sprekende domeinnamen die eenvoudig te vinden zijn via Google. Voor deze oplichters wordt gewaarschuwd.

Nutteloos en respectloos

Anne heeft zelf geen zelfmoordpoeder in huis, maar weet dat de vraag ernaar groot is. Ook omdat ze haar werkzame leven in het Catherina ziekenhuis in Eindhoven doorgebracht heeft. “Ik heb heel vaak gezien hoe het kan gaan met mensen die zo ziek zijn dat ze dood willen. Toen dacht ik: dit gaat mij niet gebeuren”, vertelt ze.

Ze keurt de illegale handel in het spul af, maar zou willen dat het op een veilige, verantwoorde manier verkrijgbaar zou zijn. Bijvoorbeeld in een kluisje zoals de winkel in Almere dat doet. “In het ziekenhuis zie je dat mensen in Nederland niet dood mogen. Het is hun diepste en laatste wens, maar voor artsen is het geen optie. Het is zo mensonterend, nutteloos en respectloos.”

Netjes regelen

Politiek ziet Anne weinig wil om de zaken te veranderen. “Dat komt door de christelijke partijen, die willen niet dat mensen over hun eigen dood kunnen beslissen." Anne is stellig: "Laat anderen hun eigen keuze maken!” Bang voor impulsieve ongelukken als het poeder simpel en legaal verkrijgbaar is, is ze niet: “Je moet het netjes regelen, niet zomaar aan iedereen geven en zeker niet zoals nu in een semi-illegaal circuit.”

* Echte naam bij de redactie bekend

