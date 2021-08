Wurgen van medebewoner in GGzE-instelling bestraft met zes jaar cel en tbs

De rechtbank in Den Bosch heeft een 56-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Hij wurgde een jaar geleden een bejaarde medebewoner van de GGz in Eindhoven. Hij gebruikte daarvoor een nylondraad.

Op camerabeelden is te zien dat de dader de bewuste dag in de vroege ochtend zijn kamer verliet en naar de kamer van een medebewoner liep. Toen hij de man daar niet aantrof, liep hij door naar de woonkamer. Daar trof hij de 81-jarige man aan. De dader haalde een nylonkoord tevoorschijn, dat in de instelling wordt gebruikt om schilderijen op te hangen, en wurgde daar het slachtoffer mee.