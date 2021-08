Wie zag veroorzaker van dodelijk ongeluk in Den Bosch over de N279 rijden?

Op de plek van het ongeluk eren mensen Peter Stolzenbach (foto: Jan Peels). vergroot

De politie zoekt mensen die een 43-jarige man uit Geldrop zondagochtend hebben gezien, voordat hij rond half negen in Den Bosch een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Bekend is dat hij eerst op de N279 in zijn eigen auto, een donker Mercedes reed en daarna op diezelfde weg een landrover carjackte.

De verdachte (43) uit Geldrop zou eerder op zondag met zijn eigen auto, een donkere en oude Mercedes, een eenzijdig ongeval hebben gehad. Daarna liet hij de kapotte wagen achter in de berm langs de N279, tussen Veghel en de rotonde bij Beek en Donk.

Na het ongeluk op de N279 zou hij voor een zwarte Range Rover zijn gesprongen. Hij trok de bestuurder eruit en vertrok met de auto. In Den Bosch reed hij rond half negen met de gestolen Range Rover de 50-jarige Peter Stolzenbach aan. Het slachtoffer overleefde de botsing niet. Hij was mede-eigenaar van GroenRijk Den Bosch en een geliefde verschijning.

'In andere auto's zaten meer passagiers'

De politie wil ook weten of er mensen zijn die gezien hebben hoe de man uit Geldrop de auto stal. Volgens de schoondochter van de eigenaar van de Range Rover, een man van 68 uit Veghel, gebeurde dit rond kwart over acht. Twee auto’s voor hem stopten ineens, omdat er iemand op de weg stond.

De man op de weg liet de twee auto’s ongemoeid en liep richting de Range Rover. “In die andere auto’s zaten meerdere passagiers, waarschijnlijk koos hij daarom voor de auto van mijn schoonvader”, aldus de vrouw.

Overigens vertelde de schoondochter van de eigenaar van de Range Rover dat de politie eerder die ochtend een andere auto had gevonden, waarin het paspoort van de vermoedelijke dader lag. De politie kon dit toen niet bevestigen.

De N279 waar de verdachte de Range Rover stal (kaartje: Omroep Brabant). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.