Nieuw meldpunt malafide puppyhandel, probleem het grootst in Brabant

Meldpunt tegen broodfokkers moet helpen in de bestrijdingen van foute handelaren (foto: archief) vergroot

Het is Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals al jaren een doorn in het oog: malafide puppyhandel en broodfokkers. De meeste klachten over die fokkers komen al jaren uit Brabant, vertelt woordvoerder Karen Soeters: "Vooral vanuit de omgeving Eindhoven en Tilburg krijgen we veel meldingen van zieke en zwakke puppy's." Sinds dinsdag heeft de organisatie er een speciaal meldpunt voor.

"Vanuit Oost-Europa worden veel te vroeg puppy's naar Nederland gebracht voor de handel. Wat we al dachten, weten we via wob aanvragen nu zeker. Er wordt zelden opgetreden tegen de foute puppyhandelaren", vertelt woordvoerder Karen Soeters van het nieuwe meldpunt.

Dankzij het meldpunt kunnen straks dossiers over specifieke handelaren worden opgebouwd. "Met zo'n dossier hebben kunnen we de voedsel en warenautoriteit dwingen om te handhaven. Als ze dan daartegen protesteren moeten ze van goede huize komen om al die meldingen over een broodfokker te negeren", legt Karen uit.

Soeters vult aan: "Omdat de meldingen los binnenkomen bij gemeente, politie, dierenorganisatie of Voedsel en Warenautoriteit gebeurt er weinig mee", zegt Karen. "Met zo'n dossier sta je sterker."

Een speler van belang op de puppymarkt is Marktplaats. Het platform weigert advertenties van foute handelaren te blokkeren. “Handel in dieren op advertentiesites moet stoppen”, stelt Soeters. “Broodfokkers hebben soms wel dertig accounts die ze telkens vernieuwen. Zo doen ze zich voor als iemand met 1 leuk nestje. In werkelijkheid beheren ze een schuur met honderden puppy's. Wie het waagt om een negatieve recensie te schrijven loopt het risico bedreigd en geïntimideerd te worden. Het systeem van reviews op Marktplaats faalt.”

"Met een dossier sta je sterker"

Waarom Brabant koploper is wat betreft het aantal broodfokkers, weet de woordvoerder van House of Animals niet. "We zien alleen klachten en kunnen dan constateren dat het zo is. Er is ook een algemeen tekort aan honden. De wachttijd voor sommige rashonden is zelfs een paar jaar. dat tekort voedt de handel in puppy's. De asiel waren tijdens corona ook vrijwel leeg. Nu zie daar weer honden terechtkomen die tijdens corona zijn aangeschaft."

"Maar ook kopers dragen verantwoordelijkheid"

“Broodfokhandel is een complex probleem”, aldus Soeters. “Aanbieders van zieke puppy's overtreden willens en wetens de wet. Maar ook kopers dragen verantwoordelijkheid. De vraag naar broodfokhondjes creëert aanbod. Met voorlichting creëren wij bewustzijn. Men denkt nog te vaak dat het wel meevalt. En gaat het mis, dan schaamt men zich. Onze boodschap is: deel je verhaal op ons meldpunt en help mee het mensen- en dierenleed te stoppen!

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.