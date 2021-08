Speciale Harrie Lavreysen-tompoucen vliegen de winkel uit

‘Hoera! 2x olympisch goud voor Harrie Lavreysen’ staat er op de speciale tompoucen die Bakkerij Van Heeswijk uit Luyksgestel verkoopt ter ere van hun dorpsgenoot. En populair dat ze zijn. "Ik hoop dat er nog een komt!"

Twee gouden medailles pakte de baanwielrenner al in Tokio. In de nacht van zaterdag op zondag zouden dat er zomaar drie kunnen worden, want dan komt Lavreysen in actie op het onderdeel keirin.

Supergrote tompouce We zijn maar net op tijd bij Bakkerij Van Heeswijk, want de tompoucen zijn zaterdagmiddag al bijna op. “Ze verkopen echt, dit zijn al de laatste van vandaag”, vertelt een medewerker. “Je merkt dat het heel erg leeft.”

Of er na een derde plak weer een tompouce komt? “Ik denk dat we dan een supergrote gaan maken. Dan mag Harrie zelf ook komen eten, samen met de rest van het dorp!”

Lege winkel

Verkoopster Evi had vrijdag dienst. “De hele dag was het super druk, maar toen Harrie aan het rijden was was er niemand in de winkel. Het was helemaal stil. De bakkers zaten achter ook allemaal op hun telefoon te kijken.”