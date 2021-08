Nepbom bij appartementencomplex in Oss opgeruimd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Mogelijk explosief gevonden bij appartementencomplex in Oss

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zaterdag aan de Kapelsingel in Oss een nepbom opgeruimd. De politie maakte rond kwart over vier bekend dat bij een appartementencomplex aan deze straat mogelijk een explosief was gevonden en dat de EOD was ingeschakeld.

De 'bom' was wellicht gericht tegen een van de bewoners. Deze man zou mogelijk al langer doelwit zijn van een persoonlijke vete.

De actie van deze zaterdag heeft, zo beweren enkele mensen, te maken met een aanslag met een spijkerbom in een appartementencomplex aan de Jakob Goldsmidstraat in Oss. Ook hierbij raakte niemand gewond. In verband met deze aanslag werd vorig jaar november een verdachte aangehouden. De politie wil hier niet op in gaan en doet onderzoek.

'Geen gevaar voor de omgeving'

Het projectiel, dat zaterdagmiddag werd ontdekt, was aan een raam van het appartementencomplex aan de Kapelsingel vastgeplakt. Het gebouw, dat eind vorig jaar werd opgeleverd, en de directe omgeving werden direct na de vondst en de aankomst van de politie afgezet. De mensen die toen in het complex waren, moesten een tijdje binnen blijven. Tegen half zes werd het sein veilig gegeven, zo meldde een verslaggever van Omroep Brabant. Officieel maakte de politie dit tegen tien voor zes bekend. "Er is geen gevaar voor de omgeving. Wij doen verder sporenonderzoek", zo twitterde ze.

"Ik woon er naast en zag politie, brandweer en ambulance toen ik vanmiddag thuiskwam", vertelt een buurman over wat er volgens hem was gebeurd. "Er schijnt een bom aan een raam te zijn vastgeplakt. Na een tijdje waren de brandweer en ambulance weer weg. Ik heb er zelf gelukkig geen last van gehad." Of de politie vaker naar het appartementencomplex moet komen? "Niet dat ik weet, ik heb er nooit iets van gemerkt. Ik mag ook hopen dat het rustig blijft."

Medewerkers van de EOD kwamen tegen vijf uur aan om de situatie beoordelen. Medewerkers van de politie waren ondertussen bezig met het veiligstellen van sporen die mogelijk duidelijk kunnen maken wat er aan de hand is geweest. Er waren zeker twee politiewagens ter plekke.

Voor de agenten stond het waarborgen van de veiligheid van de omgeving voorop, zo meldde een woordvoerder. Hij kon nog niets zeggen over wie er achter het explosief zit en waarom. De bewoner van het pand waar deze zaterdagmiddag het explosief werd aangetroffen, zou al vaker bedreigd zijn geweest. Inmiddels is zijn verklaring afgenomen, maar de politie wil daar verder niets over zeggen. Het buurtonderzoek is afgerond en camerabeelden zijn bekeken.

'Totaal verrast'

Een woordvoerder van BrabantWonen, dat de appartementen verhuurt, meldt dat ze hiervan niet op de hoogte is. "We zijn totaal verrast over wat er is voorgevallen en zien het als een zaak van de politie. En als al het privé-omstandigheden betreft, dan gaan we daar niet op in."

