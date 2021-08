Geen coronacontroles op Eindhoven Airport: 'We konden zo doorlopen'

Reizigers van 12 jaar en ouder die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten vanaf 8 augustus een coronabewijs bij zich hebben. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs zijn. Wie dat niet heeft, riskeert direct een boete van 95 euro. Dat geldt ook voor mensen die aankomen op een van de de Nederlandse vliegvelden, zoals Eindhoven Airport.

"Vandaag waren er geen controles, maar maandag gaan we dat wel doen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Alle passagiers die zondag in Eindhoven zijn geland, kregen wel een brief met de meeste recente coronaregels en een zelftest.

Als hij zijn dochter na een half uurtje wachten in zijn armen sluit, is hij wel blij dat ze veilig en gezond weer in Nederland is.