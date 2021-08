Ook coronacontrole bij Hazeldonk: 'Wij hebben het erop gewaagd'

Op de eerste dag dat reizigers uit België en Duitsland gecontroleerd kunnen worden op een coronabewijs, merkten terugkerende toeristen bij grensovergang Hazeldonk daar echter nog niet veel van.

Merendeel kon vaccinatiebewijs tonen

Eén van de reizigers had daar een beetje op gegokt. "Zo'n test kost ook 60 euro of zo en de boete 95. We hebben het erop gewaagd", aldus de dame. Het merendeel had wel een vaccinatiebewijs bij zich.