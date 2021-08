Striptease voor de rechter: feestcafé ontspringt nog even de dans

De striptease die voor problemen zorgde voor de eigenaar van De Carroussel. vergroot

Het is een bijzonder gezicht. De rechter staat samen met drie advocaten over een laptop gebogen om een filmpje te bekijken van een striptease op de bar van dans- en feestcafé De Carrousel in Den Bosch. Omdat er geen evenementenvergunning was voor de stripteaseact, vindt burgemeester Mikkers dat de eigenaar zijn horecavergunningen moet inleveren. De uitspraak van de rechter laat nog wel even op zich wachten. Dat betekent dat de zaak voorlopig open mag zodra de coronaregels dat toelaten.

Dinsdag stonden de twee partijen voor de bestuursrechter. "De maat is vol, dit is de druppel. Er is te veel gebeurd de laatste jaren", vindt de gemeente.

De rechter en advocaten bogen zich over het filmpje om vast te stellen of er ook seksuele handelingen gepleegd zijn op de bewuste avond. Volgens advocaat Franc Pommer, die optreedt voor de burgemeester, doet dat er niet toe: "Of die handelingen seksueel waren of niet en of er mogelijk ook minderjarigen bij waren, is niet van belang. Het had sowieso niet mogen gebeuren zonder vergunning."

Werknemer nam afscheid

Eigenaar Jan van Son heeft twee horecazaken in Den Bosch. Hij legt uit: "Een werknemer die jaren in de zaak heeft gewerkt, nam die avond afscheid. Vrienden van hem hadden een striptease georganiseerd. Ze wilden het geheim houden, omdat het voor het afscheid was. Ik wist daar dus niets van. Ik was overrompeld en heb niet ingegrepen, maar ik ben het ermee eens dat er een evenementenvergunning voor nodig was."

Beelden uit het omstreden filmpje:

De stripteaseact in de Carrousel is de laatste in een rij van andere overtredingen die advocaat Pommer opsomt. In 2018 had eigenaar Van Son een waarschuwend gesprek gehad.

Daarvoor was al eens geconstateerd dat er drank aan minderjarigen werd geschonken.

De zaak had ook de sluitingstijd overtreden.

Ook werd Van Son aangerekend dat hij onder invloed had gereden.

Een opeenstapeling waardoor hij wordt beschuldigd van slecht levensgedrag. Dat is voor burgemeester Mikkers voldoende reden om de vergunningen in te trekken.

'Alles op één hoop'

Mieke Geeraedts, de advocaat van Jan van Son, vindt dat de gemeente alles op één hoop gooit. Dat er zaken uit het verleden bij worden gehaald die al verjaard zijn en daarom niet mee mogen wegen in deze zaak.

Volgens de gemeente zou er bij Ushiwawa, de andere zaak van Van Son, ook sprake zijn van schijnbeheer. Dat betekent dat de zaak niet gerund wordt door de vergunninghouder. Maar omdat de stukken daarover te laat waren ingediend wordt het definitieve oordeel van de rechter voorlopig uitgesteld.

Verrassing

Op dit moment zijn beide zaken van Jan van Son door de coronamaatregelen gesloten, maar volgens Natalie Horning van de gemeente zouden die voorlopig wel weer open mogen als de versoepelingen het toelaten. "Tot dat de rechter een onherroepelijk oordeel heeft geveld", aldus Horning. Advocaat Geeraedts was verrast door deze mededeling. Ook zij dacht dat de maatregel van de gemeente nu al van kracht was.

Omdat de stukken nog niet compleet waren, gaat het nog zeker zes tot acht weken duren voordat de rechter een oordeel velt. Het heeft voor Jan van Son dus toch nog zin om te hopen op een versoepeling van de coronamaatregelen.

