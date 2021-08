Stroomstoring in winkelstraat centrum Breda is voorbij

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De stroomstoring waardoor woensdagmiddag en -avond de Wilhelminastraat en omgeving in Breda zonder stroom kwamen te zitten, is voorbij. Woensdag rond middernacht was de storing verholpen. Oorzaak van de storing was een elektriciteitskast die in brand was gevlogen.

De brand in de elektriciteitskast brak rond halfvijf uit. Daardoor kwamen zo'n 111 panden zonder stroom te zitten. Aan de Wilhelminastraat zitten onder meer Rituals, The Society Shop en Suitsupply, maar ook een aantal restaurants.

Enkele restaurants moesten halsoverkop alle gasten afbellen en bij kledingwinkels bood de zaklampfunctie op mobiele telefoons de noodzakelijke hulp bij het passen van de kleding. Ook straten in de omgeving van deze winkelstraat hadden problemen met de stroomvoorziening.

De straat werd afgezet. De brandweer bluste de brandende elektriciteitskast met speciaal poeder. De brand trok veel bekijks.

