Stroomstoring: met de zaklamp op je telefoon op zoek naar die ene winterjas

Foto: Wouter Koning. vergroot

De stroomstoring op de Wilhelminastraat in Breda zorgt de bij lokale middenstand voor zeldzame taferelen. Zo moesten de restaurants halsoverkop alle gasten afbellen en werd bij de kledingwinkels veelvuldig gebruik gemaakt van de zaklampfunctie op mobiele telefoons. "We hebben in het donker winterjassen verkocht!"

“Het was bijna old school: het totaalbedrag optellen met een ouderwetse rekenmachine. Ach, hebben we dat ook weer eens meegemaakt”, lacht Evelien van Lange van de gelijknamige kledingzaak.

Haar vader vult aan: “De zaak stond bomvol toen de stroom uitviel en onze klanten gingen met de zaklampfunctie van hun telefoon langs de kledingrekken om nieuwe spullen uit te zoeken. “Zo hebben we zelfs nieuwe winterjassen verkocht vandaag. Afrekenen via Mollie werkt gelukkig nog wél naar behoren.”

'Mooi klote'

Bij restaurant Reparola zal de omzet van deze woensdagavond een stuk bitterder smaken. “Het was hier tegenover één grote rookwolk. Mooi klote”, aldus de balende eigenaar Wouter Koning.

“Wij hebben 50 gasten af moeten bellen. En dat niet alleen: de producten zullen we waarschijnlijk ook weg moeten gooien. Dat betekent voor ons nog een schadepost ook.”

De grote boosdoener van de stroomstoring was een brand in een elektriciteitskast:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Winkelstraat in Breda deels zonder stroom na brand in elektriciteitskast

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.