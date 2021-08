Pas volgende week oplossing voor gifschepen

De 'gifboot' uit Veghel onderweg naar het Ketelmeer om te ontgassen (Foto: Joost Roeland). vergroot

Pas in de loop van de volgende week is er mogelijk een oplossing voor de drie binnenvaartschepen die met giftige fosfine in het laadruim aan de kade liggen in Lelystad. Diervoederbedrijf De Heus Voeders is met verschillende partijen in gesprek over een manier om de lading van de schepen veilig en verantwoord over te slaan. Een van de schepen lag enkele dagen aan de ketting in Veghel.

De drie met tarwe geladen binnenvaartschepen kwamen op 27 juli aan de ketting te liggen, toen bij het lossen van een lading in Utrecht een fosfinemeter af ging, een alarm dat de concentratie van het giftige gas in het ruim te hoog was.

Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte te weren. Inademen van fosfine kan ernstige klachten veroorzaken.

De ladingen zouden deze week overgeladen worden, maar de provincie Flevoland gaf hiervoor geen toestemming. De schepen liggen nu bij een maritiem dienstverlenend bedrijf in Lelystad. Zodra de lading wordt gelost, vervliegt de fosfine in de buitenlucht. De tarwe kan volgens De Heus dan gewoon gebruikt worden.

