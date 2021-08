Coronanieuws: 74 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

12.26

De overheidswebsite Zelftestenbestellen.nl is slecht bereikbaar, meldt de NOS. Op de website kunnen mensen vanaf deze maandag twee gratis zelftesten per huishouden bestellen. De tests zouden dan volgende week worden geleverd. De website laadt niet, of laat een foutmelding zien. Alle huishoudens in Nederland krijgen van 10 augustus tot en met 1 september een brief met een code waarmee ze de tests kunnen bestellen. Het Ministerie van Volksgezondheid is nog niet bereikbaar voor commentaar.