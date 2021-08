Coronanieuws: bijna 300 besmettingen in Brabant, Liberation 040 baalt

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus, in én buiten Brabant.

18.00

Kuipers had gerekend op snellere daling

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft geen directe verklaring voor de aanhoudende stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in ons land. "Het valt inderdaad op dat het aantal opnames hoog is in vergelijking met het aantal besmettingen. Ik had een snellere daling verwacht."

Ziekenhuizen nemen weliswaar minder nieuwe coronapatiënten op, maar het duurt even voor dit terug te zien is in de bezettingscijfers, omdat mensen een tijdje in het ziekenhuis liggen. Kuipers verwacht dat het totale aantal opgenomen patiënten de komende tijd wel zal afnemen. "Maar tegelijkertijd zien we ook dat de daling van de instroom afvlakt. Dit alles toont aan wat voor complex proces dit is."