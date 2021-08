Coronanieuws: website voor aanvragen zelftest werkt weer

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus, in én buiten Brabant.

Waarom de systemen de drukte niet aankonden, kan het ministerie niet zeggen. Op maandag zouden er geen nieuwe brieven met bestelcodes bezorgd moeten zijn, dus daar kan het niet aan liggen. In eerder verstuurde brieven stond dat vanaf maandag de sneltesten verstuurd zouden worden. Misschien is er verwarring ontstaan bij mensen die dachten dat ze vanaf dan pas de sneltesten konden bestellen.

Vandenbroucke wil zich niet laten vastpinnen op een tijdpad, maar 'zal er geen gras over laten groeien'. In de loop van september zullen er eerst nog adviezen worden ingewonnen bij onder meer ziekenhuizen en werkgevers en vakbonden. Maar tegelijkertijd lopen de juridische voorbereidingen al.

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke komt met een voorstel om een verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel in te voeren. De geesten zijn er stilaan rijp voor, zei hij op de Vlaamse televisie. Voor mensen die werken in de zorg, ook voor bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten, zou de norm moeten zijn en dus de plicht dat ze zich laten vaccineren, aldus de bewindsman. "Als voorbeeld voor andere mensen en voor de veiligheid."

In het Kickstart Cultuurfonds werken de Vriendenloterij, een groot aantal private (cultuur)fondsen en het ministerie van OCW met elkaar samen. Zij bundelden vorig jaar hun krachten om de helpende hand te bieden aan de cultuursector die door de coronacrisis in problemen was gekomen.

Onder meer De Grenswachters, het Kempisch Bakkerij Museum in Luyksgestel, zag een aanvraag gehonoreerd worden. Het leverde ongeveer 25.000 euro op. Museum Klok&Peel in Asten werd met ongeveer 29.000 euro ondersteund en het Chassé Theater in Breda kreeg 65.000 euro overgemaakt. Poppodium 013 in Tilburg deed evenmin vergeefs een beroep op het fonds en ontving bijna een ton.

Het Kickstart Cultuurfonds heeft het afgelopen jaar met bijna 40 miljoen euro 1.126 theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten in ons land geholpen. Door het geld konden ze zich aanpassen aan de vereisten van de anderhalve metersamenleving en het publiek zo optimaal mogelijk blijven bedienen. Demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven nam de resultaten van het fonds maandag in ontvangst.

Kuipers had gerekend op snellere daling

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft geen directe verklaring voor de aanhoudende stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in ons land. "Het valt inderdaad op dat het aantal opnames hoog is in vergelijking met het aantal besmettingen. Ik had een snellere daling verwacht."

Ziekenhuizen nemen weliswaar minder nieuwe coronapatiënten op, maar het duurt even voor dit terug te zien is in de bezettingscijfers, omdat mensen een tijdje in het ziekenhuis liggen. Kuipers verwacht dat het totale aantal opgenomen patiënten de komende tijd wel zal afnemen. "Maar tegelijkertijd zien we ook dat de daling van de instroom afvlakt. Dit alles toont aan wat voor complex proces dit is."