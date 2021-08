Eerste alcoholvrije trappist loopt storm: lange rijen in het abdijwinkeltje

Zwangere zussen Svea en Wiep proberen het 0.0 biertje van La Trappe. vergroot

Grote drukte in Berkel-Enschot om 's werelds eerste alcoholvrije trappistbiertje te proberen. De broeders van brouwerij Koningshoeven bliezen het leven in de La Trappe Nillis.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Op de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven staan zaterdag lange rijen. Zowel in het winkeltje als in het horecagedeelte is het druk. Menig bierliefhebber komt een kijkje nemen, nieuwsgierig naar dat nieuwe bier.

In de kloosterwinkel liep de verkoop zelfs zo hard dat ze de verkoop beperkt hebben. Klanten mogen maar maximaal zes flesjes halen. De mensen die niet kunnen wachten, nemen plaats op het terras om de nieuwkomer meteen te proeven. Zo ook zussen Svea en Wiep Kroos uit Moergestel. Zij zijn beide zwanger en daarom is die nieuwe Trappist wel een uitkomst. "We zijn er heel enthousiast over, het is echt lekker."

Theo en Elly Sledders aan hun hun eerste 0.0 Trappist. vergroot

Theo Sledders uit Oirschot moet nog even wennen aan dat nieuwe biertje. "Ik heb er net eentje op waar wel alcohol in zat", vertelt hij. "Vijf procent was dat. Als ik dan nu deze drink, proef ik wel echt verschil. Hij is een stuk minder zwaar."

Broeder Isaac van de abdij benadrukt dat het niet eenvoudig was om een alcoholvrij speciaalbiertje te brouwen. "Het is geen kwestie van: we nemen een trappistenbier en halen daar de alcohol uit", legt de broeder uit. Drie jaar geleden ontstond het idee. "Het komt tegemoet aan een trend. Zo'n 28 procent van de jongeren wil alcoholvrij drinken. Maar we vonden ook dat we met bier zonder alcohol iets konden doen tegen de risico's van alcohol drinken."

Zelf drinken de monniken volgens hem nauwelijks bier. "We zijn de slechtste afnemers van ons eigen bier", lacht hij. Maar nu ze het trappistenbiertje ook alcoholvrij kunnen drinken komt daar misschien wat verandering in, denk hij. "Hoewel we hier ook leven naar de belofte van soberheid dus voorlopig staat er gewoon water op tafel."

Bij dit nieuwe biertje stopt het niet, want de broeders hebben alweer een nieuw idee: "We willen dit Nillisbier ook nog graag biologisch maken."

Broeder Isaac. vergroot

Twee maanden geleden deed broeder Isaac nog een dringende oproep bij Omroep Brabant. Naast bier maken de monniken ook kaas. Door het coronavirus was de horeca gesloten en konden de broeders nergens hun enorme voorraad kazen kwijt. Vijf dagen na de oproep was driekwart van de kaas al verkocht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.