Rowan S. na ontvoering baby Hannah mogelijk de cel in voor paardendiefstal

Rowan S. die al eens werd veroordeeld voor het ontvoeren van zijn baby Hannah, moet mogelijk opnieuw de cel in. De man zou volgens de officier van justitie tien maanden gevangenisstraf en twaalf maanden rijontzegging moeten krijgen, omdat hij zeker drie paarden zou hebben verduisterd.

De rechtbank in Den Bosch boog zich maandagmiddag over deze zaak. De nu 29-jarige verdachte werd in mei 2019 aangehouden op een recreatiepark in Oost-, West- en Middelbeers. Hij zou hebben geholpen bij het doorverkopen van paarden, maar betaalde de eigenaars geen cent terug. Rowan gaf steeds andere namen op bij zijn handel.

Praktijken duurden bijna twee jaar

Volgens het Openbaar Ministerie is hij eerder dat jaar ook met zijn auto met hoge snelheid ingereden op een van de gedupeerden. Verder zou hij met een paardentrailer aan de haal zijn gegaan en een nacht hebben doorgebracht in een bed and breakfast zonder te betalen. Zijn slachtoffers komen uit onder meer Boxtel, Gemert, Lierop en Schijndel. Rowan zou hen besodemieterd hebben tussen november 2017 en eind april 2019.

Rowan S. lag in die periode ook overhoop met jeugdzorginstellingen en verschillende pleegouders van zijn dochter Hannah. In februari 2018 ontvoerde hij, samen met zijn vrouw Kim, hun baby. Ze gristen het kind, op een parkeerterrein in Eersel, uit handen van een oppasouder.

Dezelfde dag nog werd het meisje teruggevonden in een vakantiepark in Duitsland, samen met haar ouders. Rowan en Kim werden aangehouden en uiteindelijk veroordeeld. Het kind is nooit meer bij hen teruggekeerd.

Iets minder straf voor moeder

Beide ouders kregen van de rechtbank in Den Bosch acht maanden onvoorwaardelijk en ze riskeerden nog eens vier maanden cel wanneer ze opnieuw in de fout zouden gaan. Alleen de moeder ging in hoger beroep en dat leidde onlangs bij het gerechtshof in Den Bosch tot één maand minder cel.

