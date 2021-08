Coronanieuws: evenementensector dreigt met nieuwe acties

11.54

Het was vanwege de coronaregels even spannend of de Oeverloos Theaterroute in Oss dit jaar wel zou kunnen plaatsvinden, maar de organisatie heeft goed nieuws: het evenement in september kan gewoon doorgaan. Van 9 tot en met 12 september kunnen bezoekers op Keent genieten van cultuur en natuur, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs.