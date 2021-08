Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 The Rolling Stones in de Brabanthallen: 'Daar hebben we veel aan te danken'

Drummer Charlie Watts van The Rolling Stones overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Op veel tv-zenders regende het beelden van optredens waarop de drummer te zien was. In Den Bosch kwamen ook andere sentimenten naar boven, want artiestenmanager Jan Vis en zijn vrouw Mieke haalden in 1966 The Rolling Stones naar de Brabanthallen. "Daar hebben we voor onze naamsbekendheid veel aan te danken gehad", zegt Mieke Vis.

"The Rolling Stones begonnen in 1966 heel populair te worden en wij wilden het eens proberen om deze band samen met Paul Acket naar Nederland te halen", vertelt Mieke die samen met haar man Jan Vis een artiestenbureau runde. Haar man is al enige tijd geleden overleden.

"Ik zat op een grote doos met papiergeld die ik moest bewaken."

"De voorverkoop liep voor geen meter. Pas op de dag zelf begon het te lopen. De Bosschenaren zagen de volle treinen met fans aankomen en wilden ineens ook naar binnen. Het werd chaos. Ze deden alles om binnen te komen. Er vielen zelfs mensen flauw."

Van het concert in de Brabanthallen, toen de veemarkthallen, heeft Mieke niet veel meegekregen. "Ik zat in het hok waar de varkens werden afgerekend op een grote kartonnen doos. Die zat helemaal vol met papiergeld. De tien gulden entree werd cash afgerekend. Het belangrijkste was dat we er financieel uit zouden springen. Ik moest het geld bewaken."

"De naam van The Rolling Stones zal altijd aan ons bedrijf kleven."

Maar ook aan Watts bewaart ze nog een herinnering. "26 jaar later in 1992 was hij in de Brabanthallen bij een paardenverkoop en bracht nog even bezoek aan de hallen waar hij had opgetreden. Bij ons bedrijf heeft hij toen de enige affiche die er nog is van het optreden op de achterkant gesigneerd. De naam van de Rolling Stones zal altijd aan ons bedrijf kleven."

