84-jarige vrouw rijdt in paniek over leeftijdsgenote met rollator heen

Foto: SQ Vision. vergroot

De bestuurder die donderdag meerdere keren over een 83-jarige vrouw in Den Bosch heen reed, blijkt een 84-jarige vrouw uit die stad te zijn. Volgens de politie was het een paniekreactie van de vrouw.

Janneke Bosch Geschreven door

Donderdagmiddag raakte de 83-jarige vrouw zwaargewond toen ze met haar rollator achter een geparkeerde auto liep, de net achteruit wegreed. Het slachtoffer kwam onder de auto terecht.

Breuken en hoofdwond

De 84-jarige vrouw die achter het stuur zat, reed vervolgens in een paniekreactie nog een of twee keer over de vrouw heen. Daarna kwam de wagen tot stilstand. De 83-jarige vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze een paar breuken had opgelopen en gewond was aan haar hoofd.

De 84-jarige bestuurster van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. Ze is opgevangen door omstanders en hulpverleners. Haar rijbewijs is ingenomen. Of er verdere consequenties aan de actie zitten, moet het openbaar ministerie bepalen.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Vrouw met rollator meerdere keren overreden door auto

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.