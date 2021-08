Johan van Laarhoven is nu echt vrij: 'Een familie is een leven ontnomen'

Johan kort na zijn 'vrijlating' in Vught (archieffoto). vergroot

Johan van Laarhoven (60) is zijn enkelband kwijt en heeft zijn vrijheden terug. Dat meldt zijn broer Frans aan Omroep Brabant. “Natuurlijk ben ik blij dat mijn broer voorwaardelijk vrij is, maar het laatste woord is hier nog niet over gerept.”

Toen Johan van Laarhoven in 2011 coffeeshopketen The Grass Company verkocht wilde hij in Thailand van zijn pensioen gaan genieten. Hij had een huis laten bouwen waarin hij, samen met zijn Thaise vrouw Tukta en hun twee kinderen, ging wonen. Het geluk was pril, en het geluk duurde niet lang.

In 2014 werden Johan en zijn vrouw opgepakt en door een Thaise rechtbank veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Johan werd beticht van het witwassen van geld dat in Nederland verdiend was met de verkoop van wiet. Johan kreeg twintig jaar gevangenisstraf, zijn vrouw twaalf jaar.

Door de erbarmelijke omstandigheden in de Thaise gevangenis ging de gezondheid van Johan hollend achteruit. Vanuit Nederland kwamen er acties op gang om hem naar Nederland te halen, zodat hij en zijn vrouw hun straf hier uit zouden kunnen zitten.

"Je raakt op. Dat merk je aan alles."

Broer Frans van Laarhoven was de grote motor achter de acties om hem terug te halen. “De afgelopen jaren hebben hun tol geëist op mij”, zegt Frans. “Dat merk je aan alles. Je merkt het fysiek, je merkt het mentaal. Je raakt op. Maar we zijn gelukkig van een sterk geslacht.”

Johan overleefde de ‘hel van Bangkok’. Na bijna zes jaar kwam hij vrij. Weliswaar met een enkelband en nog zonder zijn vrouw Tukta, die na haar vrijlating in juli 2020 nog een jaar in Thailand moest blijven. Sinds deze week heeft Johan ook geen enkelband meer. Hij is, weliswaar voorwaardelijk, een vrij man.

Johan is blij, maar Johan is ook ‘getekend door een struggle for life’, zegt Frans. “Een familie is een leven ontnomen. Je leest dat gedetineerden vrijgelaten worden, maar je hebt eigenlijk geen idee waar ze vervolgens tegenaan lopen. Daar kom je pas achter als het een familielid betreft.”

Als voorbeeld noemt Frans een bankrekening. “Je vrijlating wordt geleid door reclassering. Een van de voorwaarden is dat je een baan zoekt. Dat heeft Johan gedaan. Vervolgens krijgt hij salaris uitbetaald, maar geen enkele bank wil hem een bankrekening geven. Het is maar een bankrekening, denk je dan, maar zulke dingen stapelen zich op."

"We beraden ons. Daar verwachten we snel iets over te kunnen melden.”

De familie wil het er niet bij laten zitten, zegt Frans in veel woorden. "We weten allemaal hoe Johan en Tukta in het pak genaaid zijn", en ook, "het enige wat wij willen is precies dat wat ook de overheid pretendeert te willen: waarheidsvinding".

Johans advocaat, Jan Sneep, kan dat bevestigen vanuit zijn vakantieadres. “Er wordt op dit moment hard door iedereen gewerkt. We beraden ons. Daar verwachten we snel iets over te kunnen melden.”

De inhoudelijke rechtszaak rondom Johans zaak is nog niet gepland. 2022 wordt dat, suggereerde de rechtbank begin dit jaar. Er is nog wel een zitting gepland. En in de tussentijd zijn er onderhandelingen. Dus misschien komt er helemaal geen rechtszaak.

