Johan van Laarhoven wandelt de voordeur van de gevangenis in Vught uit, met enkelband

Johan van Laarhoven (archieffoto: Justice for Johan). vergroot

Ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven heeft vrijdagochtend om tien voor zeven de gevangenis in Vught verlaten. De Tilburger wandelde via de voordeur de gevangenis uit, met zijn enkelband. Hij is opgehaald door zijn broer Frans.

Van Laarhoven (59) heeft het grootste deel van zijn celstraf voor witwassen uitgezeten. Hij begint nu aan de eindfase. Die mag hij buiten de gevangenis uitzitten.

Aangehouden in cel

Dinsdag is Van Laarhoven nog gearresteerd in zijn cel en meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. Dat ging over zijn lopende strafzaak. De politie heeft bewijzen dat hij de boekhouding vervalste van zijn coffeeshopketen The Grass Company.

Dat zou hij hebben gedaan met zijn broer Frans en bedrijfsleider Marco de Jong. Daarmee verdienden ze meer dan twintig miljoen euro, zegt het Openbaar Ministerie in Breda. Ze worden verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een misdaadorganisatie.

Thaise cel

Van Laarhoven kwam vooral in het nieuws doordat hij meer dan vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Thailand zat.

Hij woonde in Thailand met zijn Thaise vrouw. Toen het OM in Breda daar had aangekaart dat hij in de drugshandel zat en geld zou witwassen, werd hij opgepakt en veroordeeld tot 75 jaar cel. Dat leidde tot Kamervragen, mediacampagnes en een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman.

LEES OOK: