Willy en René genieten van PSV: 'We staan verdiend bovenaan'

PSV staat verdiend aan kop van de Eredivisie, concluderen clubiconen René en Willy van de Kerkhof na afgelopen speelweekend. PSV klopte daarin een sterk FC Groningen met 5-2 en zag de medekoplopers Feyenoord en Heerenveen onderuit gaan. Feyenoord verloor met 3-1 bij FC Utrecht en Heerenveen verloor met dezelfde cijfers van AZ.

"Het was een mooie wedstrijd, van zowel PSV als FC Groningen", vertelde Willy maandagochtend in het Omroep Brabant-programma Wakker! "Groningen voetbalde goed. SC Cambuur een week eerder ook, dat valt me wel op. Maar PSV was uitmuntend. We hebben verdiend gewonnen en staan verdiend bovenaan."

'Een streep'

Speciale complimenten had hij over voor aanvaller Cody Gakpo, die de 1-0 voor zijn rekening nam. "Hij groeit langzaam maar zeker naar een heel hoog niveau. We mogen blij zijn dat hij bij ons speelt."

Ook voor broer René was Gakpo de man van de wedstrijd. "Dat eerste doelpunt was fe-no-me-naal. Maar die 3-2 van André Ramalho, een seconde voor rust, zat er ook goed in! Als er een streep ging die bal erin, fantastisch om te zien! "

'Alle Brabantse ploegen doen het goed'

Naast PSV boekte ook Willem II afgelopen weekend een zege. PEC Zwolle werd met 1-0 opzij gezet. Willem II stijgt dankzij deze overwinning naar de zesde plaats in de Eredivisie, met zes punten uit drie wedstrijden. RKC bezet de negende plaats met vier punten uit drie duels. De ploeg van coach Joseph Oosting speelde vrijdagavond 2-2 gelijk bij Fortuna Sittard.

"Alle Brabantse ploegen doen het goed", stelde Willy tevreden vast.

