Enorme kubussen zorgen voor verwarring én rust op Bossche Markt

Sommige mensen moesten maandag even met hun ogen knipperen op de Bosche markt. Op het monumentale plein staan grote witte kubussen. Een project van kunstenaar Timon Prospèr, die twee jaar geleden afstudeerde aan de Bossche kunstacademie. Het PROJECT KUBUS is onderdeel van de Bossche Zomer 2021.

"De kubussen moeten de mensen even stil laten staan en rust brengen in de chaos", zegt bedenker Timon. “Door de blokken ten opzichte van elkaar steeds een beetje te verplaatsen, ontstaat er een traag blokkenballet", legt Timon uit. Van het project wordt een videoregistratie gemaakt. "Daar, op de bovenste etage van het hotel staat een camera, die alle bewegingen van de blokken en de mensen opneemt en ik film hier ook vanuit allerlei hoeken wat er gebeurt."

Sommige mensen blijven inderdaad even staan bij de manshoge blokken en er worden ook foto's gemaakt, maar zonder uitleg van de kunstenaar hebben de voorbijgangers geen idee wat de bedoeling is. "Ik dacht dat er iets in zou zitten", zegt een argeloze passant. "Ik ben nieuwsgierig en blijf altijd even kijken als er wat gebeurt op de markt."