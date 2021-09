Gruwelijke speciekuipmoord: verdachten horen hun straf

Foto: Politie vergroot

De rechtbank in Breda maakt woensdagmiddag bekend welke straffen de verdachten krijgen van de geruchtmakende speciekuipmoord. Slachtoffer was de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Hij werd gegijzeld, mishandeld en gedood. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd en gedumpt in een speciekuip. Er zijn straffen tot 22 jaar en TBS geëist.

Johan van der Heyden ging op een zondagavond in juni 2019 van huis in het Belgische Zoersel en kwam nooit meer terug. Zijn vrouw en kinderen sloegen alarm. Al snel werd voor de recherche duidelijk dat Johan een geheime affaire had met Wanda van R.

Johan ondersteunde Wanda financieel stiekem, omdat ze moeilijk kon rondkomen. Johan had haar in vertrouwen verteld dat hij zwart geld had verstopt in huis en ook waar het lag.

Motief was geld

Dat verhaal vertelde Wanda door aan haar vriend Nicky S. uit Bergen op Zoom. Ze maakten een plannetje om Johan te beroven want hij zou toch geen aangifte doen, was het idee. Johan werd naar Wanda's huis gelokt, gedrogeerd en gekneveld. Nicky S. zocht intussen naar het geld in Johan zijn huis. Maar hij vond niks.

De Belg werd vastgebonden met tape op de mond en ogen in zijn eigen klusbus gelegd en meegenomen. Wanda zat achter het stuur en Nicky sloeg achterin Van der Heyden in elkaar. Dat zou zijn gebeurd op onder meer de ring van Antwerpen, volgens de politie.

Geweld of een spuitje?

De Belg overleed aan zijn verwondingen, minder dan 24 uur na zijn verdwijning. Volgens Wanda kwam dat door het geweld van Nicky. Maar die ontkent dat. De Belg is volgens hem overleden aan een dodelijke injectie die Wanda heeft gegeven. Daarvan is geen spoor gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Wanda de waarheid spreekt.

De bus is nog even geparkeerd in Steenbergen, onder meer langs de haven. Daarna is zijn lichaam naar een garagebox op het woonwagenkampje aan de Westlandse Langeweg gebracht. Daar woonde een vriendin van Nicky S. , verdachte Edna V.

Kettingzaag

De dochter van Edna, Cheyenne, zou toen naar de bouwmarkt zijn gegaan om een kettingzaag te kopen. In de garagebox op het kamp is het stoffelijk overschot in stukken gezaagd. Daarna is geprobeerd alles te verbranden op het terras van Edna. Wat er overbleef werd verspreid. Een deel ging in vuilniszakken naar de stort en kleine delen werden door het riool gespoeld. Grotere lichaamsdelen gingen in een boodschappentas in een speciekuip. Die werd overgoten met cement. De macabere lading werd bij de brug van Nieuw-Vossemeer in het Schelde-Rijnkanaal gedumpt.

Maanden later kwam er een anonieme tip binnen dat daar de lichaamresten van Johan op de bodem lagen. Duikers bracht het naar boven, een half jaar na zijn verdwijning. Het complete lichaam van Johan is nooit gevonden.

Loodgietersbus

De bus van Johan kon ook worden opgespoord. Hij was volledig gestript en schoongemaakt. Toch vonden deskundigen nog bloedspatten van Johan achterin.

De rechtszaak diende aan het begin van de zomer. De hoogste strafeis was voor Nicky: 22 jaar en een tbs-behandeling. Het OM wil Wanda 12 jaar de cel in, Edna 10 jaar en haar dochter Cheyenne 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk.

Tijdens de rechtszaak vertelden de weduwe van Johan, zijn beide zoons en nog een broer van Johan emotioneel over wat het met ze gedaan heeft en hoe Johan gemist wordt.

