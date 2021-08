Steven Brunswijk wordt eigenaar van badkamerzaak: 'Ik kan alles verkopen'

Steven Brunswijk (foto: Omroep Brabant). vergroot

Hij is altijd in voor een geintje, maar toch moeten we de nieuwste stap van Steven Brunswijk heel serieus nemen. De cabaretier uit Tilburg wordt eigenaar van een …badkamerzaak in Den Bosch. “Nee, het is geen onderdeel van mijn theaterprogramma.”

Ook voor Brunswijk, die sinds kort een eigen radioprogramma heeft bij Omroep Brabant, is het tegenwoordig geen vetpot. Optredens, en dan met name betaalde, bleven door de coronacrisis lang achterwege. Hij mag en kan inmiddels wel avondvullende programma’s verzorgen, maar daar zal minder publiek op afkomen dan hij gewend was.

"Al langer op zoek naar een zaak om in te investeren."

“Ik was al geruime tijd op zoek naar een andere bezigheid, naast het toneel, waarin ik wilde investeren en wat me geld kan opbrengen. Ik heb gedacht aan een vegan restaurant of een vegan afhaalzaak, een hotel en een kinderdagverblijf. Maar dat is het allemaal om uiteenlopende redenen niet geworden.”

Hij vervolgt: “Totdat een kennis me wees op de badkamerbranche. Of ik daar affiniteit mee heb? Niet echt, maar ik wel affiniteit met het verkopen van een product. Bovendien: alles kun je leren en ik neem graag kennis en tips aan van anderen, die deskundiger zijn. Via die maat ben ik in contact gekomen met Sanisale, dat een landelijke dekking heeft. In Den Bosch was er de mogelijkheid om er als franchisenemer aan de slag te gaan. De afgelopen weken heb ik met de hoofdvestiging allerlei papieren doorgenomen en morgen gaan we in Heerhugowaard de contracten ondertekenen.”

"Ik ga drie tot vier dagen in de week in de winkel staan."

Brunswijk (37) ziet geen kans om de eerste de beste dag na die bekrachtiging in de winkel te staan. Door andere afspraken. Ja, hij blijft een druk baasje. Maar later deze week gaat hij er zijn gezicht in de vestiging aan de Balkweg ongetwijfeld laten zien. “Ik ben zelfs van plan om drie tot vier dagen in de week in de zaak te zijn. Zo leer je de kneepjes van het vak het snelst. Voor zover het uiteraard met mijn andere activiteiten, in schouwburgen bijvoorbeeld, te combineren is.”

De entertainer zegt dat hij nog lang niet is uitgeleerd is. “Ik besef dat ik een mooi leven heb. Dat ik een prachtige vriendin en prachtige kinderen heb. Maar ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Om, inderdaad, mijn grenzen te verleggen.”

Het is niet bekend of Brunswijk al een slogan heeft bedacht om potentiële klanten naar zijn showroom te lokken. Qua reclamebudget is het in ieder geval een meevaller dat geen andere bekende Brabander hoeft te strikken.

"Ik wil me ook als zakenman verder ontwikkelen."

"Ik laat nog op de sociale media van me horen wat ik met de winkel van plan ben”, aldus Brunswijk. “Ik ga er in ieder geval iets heel moois van maken. En nee, het is geen onderdeel van mijn huidige of nieuwste theatershow. Het is echt serieus. Het kan heel gek lopen, maar ik wil me gewoon ook als zakenman verder ontwikkelen”, bezweert-ie.

