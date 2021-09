Aantal eerste prikken fors gedaald, nog ruim 8.000 per week

De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (archieffoto: GGD West-Brabant). vergroot

Nog altijd krijgen ruim 8000 Brabanders per week hun eerste coronavaccin. Het aantal prikken dat per week wordt gezet, is wel flink afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwste vaccinatiecijfers van de drie GGD’s in onze provincie. Wie zijn die mensen, die nu nog een prik halen?

Precies 8.180 Brabanders haalden afgelopen week hun eerste prik. Een week eerder gingen 8.532 eerste spuiten in de armen van provinciegenoten. Het gaat dan alleen om prikken die door de GGD’s zijn gezet.

Prikangst

"Van jong tot oud maakt er gebruik van", zien ze bij de GGD Hart voor Brabant. "Mensen met prikangst vinden het bijvoorbeeld fijn dat ze nu geen afspraak hoeven te maken. Dan hoeven ze er niet lang op te wachten", vertelt een woordvoerder. Ook zien ze twijfelaars of mensen die het überhaupt fijn vinden om geen afspraak te maken en daarom hebben gewacht.

Bij de GGD's Brabant Zuidoost (BZO) en West-Brabant zagen ze juist vooral jongeren. Van de mensen die afgelopen week voor een eerste prik kwamen in het zuidoosten, was 62 procent 29 jaar of jonger. Toch zien ze ook nog altijd 40- en 50-plussers.

Handig met vakantie

Mensen hebben verschillende redenen om later te komen. "Een aantal mensen kwam het beter uit met de vakantie. Er zijn mensen die eerder twijfelden en nu wel het vertrouwen hebben gekregen", vertelt een woordvoerder van de GGD BZO. "Daarnaast kan het zijn dat jongeren in juni of juli positief zijn getest en daarom hun eerste prik hebben moeten uitstellen met acht weken."

"In Vietnam mocht ik niet geprikt worden."

Op het Breepark in Breda zijn er ook mensen die opvallend laat hun prik halen. Zo kan de 51-jarige Michel Wevers nu pas langs. “Voor mijn werk zat ik in Vietnam. Daar mocht ik niet geprikt worden”, verklaart hij. In zijn geval ging het om een tweede prik. “Ik heb hem nodig voor een reis naar Singapore."

Nel van de Berk (78) en haar man halen deze week een prik (foto: Raymond Merkx). vergroot

Ook de 78-jarige Nel van de Berk en haar man komen nu pas voor de tweede prik. “Twee eerdere afspraken moesten we noodgedwongen afzeggen, omdat mijn man een longtonsteking had en in het ziekenhuis terechtkwam”, verklaart ze. “Ik ben heel erg opgelucht dat het nu dan eindelijk gelukt is.”

Aantal prikken

Het aantal prikken dat nu per week wordt gezet, is logischerwijs flink lager dan op de hoogtijdagen van de vaccinatiecampagne. Zo werd in week 23 een recordaantal van 214.717 Brabantse prikken gezet. Vorige week ging het nog om 40.903 (eerste en tweede) prikken.

Bekijk in de grafiek hoeveel eerste en tweede prikken per week in Brabant werden gezet (of hier in volledig scherm).

Volledig gevaccineerd

De GGD’s hebben volgens de laatste cijfers nu totaal ruim 1,3 miljoen Brabanders volledig gevaccineerd. Het gaat dan alleen om mensen die door de GGD zijn geprikt. Cijfers van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen zijn in dit getal niet meegenomen. In werkelijkheid ligt het aantal volledig gevaccineerden dus veel hoger.

Bekijk in de grafiek hoeveel Brabanders volledig zijn gevaccineerd door de GGD (of hier in volledig scherm).

Het RIVM kan niet zeggen hoeveel mensen in heel Brabant volledig zijn gevaccineerd. Landelijk zijn tot en met afgelopen zondag zijn er zo’n 22,9 miljoen coronaprikken gezet. Daarmee heeft net iets meer dan 85 procent van de volwassenen inmiddels een eerste prik ontvangen. Bijna 77 procent van de volwassenen is ook al volledig gevaccineerd, zo blijkt uit de RIVM-cijfers van woensdag.

Bekijk in de grafiek hoeveel mensen bij jou in de buurt geprikt zijn (of hier in volledig scherm).

