Johan werd vermoord, in stukken gezaagd en gedumpt: 17 jaar cel en tbs

Johan van der Heyden (Foto: Politie) vergroot

Nicky S. uit Bergen op Zoom, de hoofdverdachte van de moord op de Belgische loodgieter Johan van de Heyden is woensdag veroordeeld tot 17 jaar cel en tbs. Ook twee medeverdachten gaan voor jaren de cel in. Volgens de rechtbank moet Johan 'door een hel' zijn gegaan en kwam hij 'gruwelijk' aan zijn einde. Het slachtoffer werd gegijzeld en gedood, waarna zijn lichaam in stukken werd gezaagd en gedumpt in een speciekuip.

De 32-jarige S. zou Johan hebben gedood. De rechtbank sprak van een impulsieve daad, waarmee doodslag dus bewezen was. De rechtbank noemde zijn gedrag 'leugenachtig' en vindt de manier waarop Johan verdween 'onmenselijk'.

Schelden

De Bergenaar schudde met zijn hoofd toen hij zijn straf hoorde. Hij mompelde: "Er staat toch geen medeplegen op mijn kanker-tenlastelegging?" De rechter vroeg hem te zwijgen of te vertrekken en hij besloot zijn mond te houden. Na de zitting riep hij dat hij onterecht was veroordeeld. Hij riep 'kankerhoeren' naar de rechtbank. Er was 22 jaar en tbs tegen hem geëist.

S. kreeg hulp bij het plan om de Belg te beroven van twee vriendinnen van hem. Wanda van R. (41) uit het Belgische Zoersel moet voor haar rol tien jaar de cel in. De andere verdachte, de 41-jarige Edna V. uit Steenbergen kreeg acht jaar cel.

De dochter van Edna, de 20-jarige Cheyenne, kreeg geen celstraf. Ze is ontslagen van rechtsververvolging, wegens psychische overmacht. Ze had een beperkte rol in de hele zaak.

De drie vrouwen waren niet bij de uitspraak aanwezig. Wanda zit in de cel, Edna is vrij maar moet onmiddellijk worden opgepakt.

'Pislink en opgefokt'

Johan van der Heyden verdween begin juni 2019 uit zijn huis in het Belgische Lint. Hij was naar Wanda van R. gelokt, met wie hij een geheime affaire had. Wanda had haar vriend Nicky S. verteld dat Johan veel zwart geld had verstopt in huis. "Een walgelijke val", zei de rechtbank.

De verdachten wilden hem beroven. Johan werd met slaapmiddelen van Edna V. gedrogeerd en vastgebonden met een prop in zijn mond.

Maar toen Nicky naar zijn huis ging om het geld te zoeken, vond hij niks. Nicky reageerde 'pislink en opgefokt', volgens Wanda. De Belg werd geslagen, in zijn eigen bus gelegd en meegenomen. De twee wilden er alsnog achter komen waar het geld was.

Mishandeling

Wanda zat achter het stuur en achterin de bus sloeg S. Van der Heyden in elkaar. Dat zou zijn gebeurd op onder meer de Ring van Antwerpen.

De Belg was zwaar gewond en hij overleed aan zijn verwondingen, minder dan 24 uur na zijn verdwijning. Volgens Wanda kwam dat door geweld van S. Maar volgens S. was de doodsoorzaak een dodelijke injectie van Wanda.

Volgens de rechtbank is niet duidelijk of Van der Heyden al in België overleed of pas in Steenbergen. De man moet door een 'hel zijn gegaan', zei de rechtbank.

Kettingzaag

Daarna wilden ze het lichaam laten verdwijnen. Edna V. stelde haar garagebox op het kamp in Steenbergen ter beschikking. Dochter Cheyenne kocht een kettingzaag in de bouwmarkt. Daarmee werd het stoffelijk overschot in stukken gezaagd en deels verbrand in een olievat. "Een gruwelijk einde" noemde de rechtbank dat. "Ernstig en lafhartig handelen."

De lichaamsdelen die overbleven, werden in een speciekuip gedaan. Die werd bij de brug van Nieuw-Vossemeer in het Schelde-Rijnkanaal gedumpt. Een half jaar later vond de politie de resten terug na een tip. Het complete lichaam van Johan is nooit gevonden.

De rechtbank vindt het weerzinwekkend dat er zelfs na de gruwelijke gebeurtenissen nog van Johan zijn dood is geprofiteerd door zijn bus en gereedschap te verkopen, zei de rechtbank.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.