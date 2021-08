Drugscrimineel Tommy van der S. opgepakt, maar nog niet uitgeleverd

Tommy van der S. (foto: politie) vergroot

Tommy van der S., die in april in Dubai werd gearresteerd, is nog steeds niet uitgeleverd. Een woordvoerder van het Landelijk Parket laat dit desgevraagd weten.

De Eindhovense drugsbaron was sinds 2014 spoorloos toen hij in het oliestaatje werd opgepakt. Dubai is een bekende schuilplaats voor criminelen. De 39-jarige man stond al die tijd op de Nationale Opsporingslijst.

Justitie wil miljoenen zien

Hij zou zich woensdagmorgen in Den Bosch moeten melden voor een ontnemingszaak. Bij zo’n zitting wil het Openbaar Ministerie bereiken dat een verdachte het geld dat hij met criminele activiteiten heeft verdiend, terugbetaalt. Het gaat in het geval van Van der S. om ruim 2,5 miljoen euro; een verdachte zou voor ruim een miljoen over de brug moeten komen.

Van der S. werd in 2017 door de rechtbank in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor drugshandel, witwassen en mishandeling. De andere verdachte kreeg tien jaar cel.

Xtc, speed en wiet

De drugsbende waarvan zij deel uitmaakten, hield zich bezig met onder meer export van xtc, speed en coke naar Engeland. De organisatie zat ook in de wiet. De politie ontdekte dat Van der S. de antiekwinkel van zijn pa in Eindhoven gebruikte voor criminele afspraken. Afluisterapparatuur, die er was verstopt, leidde tot het bewijs.

In 2014 volgde een golf aan arrestaties. De Eindhovenaar was toen al van de politieradar verdwenen. Later deed het verhaal de ronde dat hij gewaarschuwd was door politiemol Mark M. en dat hij daarom kon vluchten. Van der S. bleef al die jaren onvindbaar.

Bij aankomst in ons land zal hij hier zijn straf uit gaan zitten. Mogelijk dat zijn komst kan worden bespoedigd door een uitleveringsverdrag dat deze week is getekend tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten waar Dubai onder valt.

