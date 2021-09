Het grootste bloemencorso ter wereld is terug en jij kunt live meekijken

Vreugde bij deelnemers corso 2019 vergroot

Goed nieuws voor alle fans van het Corso Zundert. Na een jaar afwezigheid door de coronacrisis is het grootste bloemencorso ter wereld terug, al is het dan in aangepaste vorm. Omroep Brabant is er zondag 5 september van 14.30 uur live bij dus je kunt lekker thuis voor de buis genieten van al die bloemenpracht.

Mylêne Nieuwenstein Geschreven door

Het is een niet meer weg te denken traditie, de twintig Zundertse buurtschappen die op de eerste zondag van september hun ongelofelijke bloemencreaties laten zien. Beter gezegd: kunstwerken. Want zo mag je de soms wel negen meter hoge praalwagens, gemaakt van duizenden en duizenden dahlia’s, met recht noemen.

Het eerste corso dateert van 1936 en is inmiddels wijd en zijd bekend. Sindsdien staat Zundert niet meer alleen op de kaart als geboorteplaats van Vincent van Gogh, maar ook als producent van het grootste corso ter wereld. En dan te bedenken dat die productie volledig door vrijwilligers wordt gerealiseerd.

Geen parade maar tentoonstelling

In verband met de coronamaatregelen trekken de praalwagens deze editie niet als rijdende parade door Zundert. Ze staan opgesteld op het terrein van de CLTV-veiling en je hebt een ticket (€7,50 per persoon) nodig om in een gereserveerd tijdsblok de wagens te kunnen bekijken. Check hier of er nog toegangsbewijzen beschikbaar zijn.

Wil je echt eerste rang zitten? Kijk dan live bij jouw omroep!

Door zondag 5 september om 14.30 uur af te stemmen op de televisiezender van Omroep Brabant ben je hoe dan ook verzekerd van een plekje op de eerste rang, in jouw eigen luie stoel. Je hoeft niets te missen van het spektakel en van de prijsuitreiking die zowel bij deelnemers als publiek altijd enorm vele emoties losmaakt.

Let op! Die prijsuitreiking is alleen bij Omroep Brabant live te volgen. Dus: zorg dat je erbij bent!

Vanaf 17.45 uur zie je de ' Corso Zundert hoogtepunten' die daarna ieder uur worden herhaald. Omroep Brabant is op TV te vinden op Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN-kanaal 507.

Corso Zundert 2019. Foto: Malou Evers Fotografie vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.