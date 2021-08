Brabanders klikken massaal op valse sms: 'De ellende is niet te overzien'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Talloze Brabanders zijn de afgelopen tijd slachtoffer geworden van fraude via een dubieus sms'je op hun mobiele telefoon. Bij Omroep Brabant meldden zich vandaag tientallen gedupeerden. Allemaal kregen ze een sms'je van een onbekend nummer, klikten op de link, waarna de ellende niet was te overzien.

Een van hen is de 60-jarige Janny van Wanrooij uit Kaatsheuvel. Zij kreeg vorige week een sms'je dat een pakketje van DHL niet was bezorgd. "Ik verwachtte echt een pakje, dus nietsvermoedend opende ik dat linkje. Het zag er ook levensecht uit, compleet met logo. Stom, want mijn mijn zoon heeft me wel honderd keer gewaarschuwd om niet zomaar ergens op te klikken."

"Ik voel me echt belabberd, normaal ben ik zo voorzichtig."

Eerst leek er niets aan de hand, totdat ze zag dat haar provider een rekening van 772 euro had gestuurd, het verbruik van afgelopen maand. "Ik schrok enorm, want ik ga nooit over m'n belminuten heen", aldus Janny. Prompt sloot haar provider ook haar mobiele telefoon af. "Toen kon ik ook niet meer bellen. Ik voel me echt belabberd, normaal ben ik zo voorzichtig. Ja, ik ben echt over de zeik."

Janny gaat aangifte doen bij de politie. Of ze de forse rekening echt moet betalen, dat weet ze nog niet.

Ook de telefoon van Jessica van Haaften werd gehackt. Ze kreeg een sms dat ze twee nieuwe voicemailberichten had ontvangen. "Ik wachtte op een telefoontje van het ziekenhuis, en ging er vanuit dat zij me hadden gebeld. Voordat ik het wist, verscheen er een app op mijn telefoon en die kreeg ik niet meer verwijderd. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand?"

Jessica: "Je denkt dat het veilig is, en dan opeens kunnen vreemden bij je telefoongegevens." vergroot

Vervolgens werd ze gebeld door onbekenden, die smsjes van haar kregen. "Het regende boze telefoontjes, ook uit het buitenland, soms in een onverstaanbare taal. Eén mevrouw was heel kwaad, die geloofde niet dat mijn telefoon was gehackt. Zij dacht echt dat ik zat te liegen."

"Alles, je hele hebben en houwen staat op die telefoon."

De fraudeurs probeerden ook toegang tot Jessica's betaalpas te krijgen, denkt ze. Ze kreeg een melding dat ze haar inloggegevens moest veranderen. "M'n bankgegevens, DigiD, ik heb alles eraf gegooid. Je hele hebben en houwen staat op die telefoon. Je denkt dat het veilig is, en dan opeens kunnen vreemden er bij."

In paniek om de kwaadaardige software zo snel mogelijk van haar mobiel te krijgen, verwijderde ze per ongeluk dierbare foto's van haar dochtertje. "Dat vind ik nog het ergste, dat ik een jaar aan foto's van m'n kind kwijt ben."

Het gaat om sms'jes met de mededeling dat een pakketje niet kon worden afgeleverd of dat je een gemiste oproep hebt. Als je op de meegestuurde link drukt, kom je op een website. Als je daar verder klikt, wordt er een app op je telefoon geïnstalleerd. En via jouw telefoon krijgen andere mensen ook weer die link, die er ook weer op klikken en zo verspreidt de fraude zich.

De politie raadt iedereen aan om het berichtje meteen te verwijderen en vooral niet op de link te klikken.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.