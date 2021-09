Coronanieuws: Nederland wordt iets roder op de Europese coronakaart

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er lagen woensdag 77 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

De marechaussee bekeurt amper mensen zonder geldig coronabewijs, tot nu toe zijn slechts vijf boetes uitgedeeld.

De evenementenbranche gaat donderdag in gesprek met minister.

Liveblog

05.00 Nederland wordt iets roder op de Europese coronakaart Nederland kleurt donderdag een beetje roder op de kaart van coronagevallen in Europa. In Overijssel en Friesland is het aantal positieve tests zo gestegen dat zij van oranje naar rood gaan. Zij voegen zich bij Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, die die waarschuwingskleur al hebben. Het is de eerste keer sinds eind juli dat het waarschuwingsniveau voor Nederland omhooggaat. De rest van het land blijft op oranje staan. Utrecht zit net onder de grens. Als de stijging van het aantal coronagevallen daar doorzet, kan die provincie volgende week op rood uitkomen. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

