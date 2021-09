Zo verkoopt Steven Brunswijk badkamers: 'Wit, zwart of bruin? Kies maar'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Steven geeft een exclusieve rondleiding door zijn nieuwe badkamerspeciaalzaak in Den Bosch.

Door corona bleven de zalen bij cabaretier Steven Brunswijk leeg en dus ging hij op zoek naar een stabiel inkomen voor zijn gezin met drie kinderen. Sinds kort is Steven eigenaar van een badkamerspeciaalzaak in Den Bosch. Tijdens een exclusieve rondleiding laat hij zien hoe hij die badkamers ook met humor aan de man gaat brengen: "Wit, zwart of bruin? Zeg het maar."

Achter in de winkel zit hij in een net pak in een kantoortje, heel anders dan we Steven kennen. Tijdens de rondleiding loopt hij nog wat onwennig door zijn winkel.

“Ik was al geruime tijd op zoek naar een andere bezigheid, naast het theater. Ik wilde investeren in iets wat geld kan opleveren. Ik heb gedacht aan een vegan restaurant of een vegan afhaalzaak, een hotel en een kinderdagverblijf. Maar het is dus een badkamerzaak geworden.

Verkopen kan Steven: "Ik heb in m'n leven al van alles verkocht, van pizza's tot telefoons, dus dit gaat zeker ook lukken", vertelt hij lachend. "Al is het wel anders dan alleen eigen baas zijn. Ik heb ineens personeel met vaste lasten, een hypotheek en gezinnen, dus ik ga er echt hard aan werken. Sterker nog: ik hoop over een tijdje nog meer filialen van SaniSale te kunnen beginnen."

Toch blijft het theater zeker ook een belangrijke waarde in het leven van Steven. "Zo meteen ga ik even wat eten en dan sta ik straks weer op de planken van Theater Markant in Uden."

