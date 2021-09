Oudste inwoner van Brabant overleden, zuster Marcelliana werd 107 jaar

Zuster Marcelliana kan alle aandacht amper bevatten. vergroot

De oudste inwoner van Brabant is donderdag overleden. Het gaat om zuster Marcelliana van den Boomen die bij de Zusters van Liefde in Schijndel woonde. Dat bevestigt haar familie. Ze werd 107 jaar oud.

"Op zich ging het goed de laatste tijd. Ze was de laatste weken wel wat onrustig, haar geheugen ging achteruit. Maar ze was niet ziek", zegt haar nicht Ans van Ham.

Donderdagochtend ging ze nog naar de kapper. "Ze hebben haar daarna op bed gelegd en toen is ze ingeslapen. Ze was nog actief, ging iedere dag nog naar de kerk. Het kwam nog best onverwacht", zegt haar nicht.

"In het verleden is ze vaker ziek geweest. Toen kreeg ze ook de sacramenten en werd ze gezalfd. Nu ging het goed, hoewel ze wel doof en slechtziend was. Ik ben vorige week nog met haar gaan wandelen. Het was een dierbare tante, voor alle familieleden. Iedereen ging graag bij haar op bezoek."

Op haar 107e verjaardag, in februari 2021, kreeg Zuster Marcelliana nog honderden kaarten en tekeningen uit verschillende landen na een oproep van haar familie. Ook werd ze gefeliciteerd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de Bossche bisschop Gerard de Korte.

Marcelliana werd in 1914 geboren in Veldhoven. Ze woonde 86 jaar in het klooster in Schijndel. Pas na haar twintigste mocht ze van haar vader het klooster in. Ze liet er geen gras over groeien: op de dag van haar 21ste verjaardag trok ze in bij de Zusters van Liefde in Schijndel.

Ze overleefde een coronagolf in het klooster. "Ik ben nog nodig op de aarde", zei ze een jaar geleden nog. Als oudste in het klooster voelde ze ook tijdens de coronacrisis een soort verantwoordelijkheid. Ze riep andere bewoners steeds op de moed erin te houden.

De zeer gelovige zuster was ervan overtuigd dat ze na haar dood naar de hemel zou gaan.

"Ze ziet amper nog, ze is bijna doof en lopen met de rollator gaat ook steeds moeizamer. Als door een wonder is ze tijdens de coronagolf niet ziek geworden, het is ook een wonderlijk mens", zei algemeen overste zuster Agnes Vos eerder tegen Omroep Brabant.

De oudste bewoonster van Brabant is nu Anneke Weterings-Maas (107). Zij woont in Dongen.

