Coronanieuws: 20 september te vroeg om de maatregelen af te schaffen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

20 september is mogelijk te vroeg om de maatregelen af te schaffen.

Het RIVM registreerde 260 nieuwe besmettingen in Brabant.

Er lagen donderdag 75 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus en de coronacrisis op onze themapagina.

09.05 - Strengere reisadviezen voor Duitsland en Verenigde Staten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor onder meer Duitsland en de Verenigde Staten aangepast, vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in die landen. De kleurcode van Duitsland gaat van groen naar geel en die van de VS van geel naar oranje.

Mensen die terugkomen uit Duitsland moeten vanaf maandag een bewijs laten zien dat ze zijn ingeënt, negatief hebben getest of recent zijn genezen van het coronavirus. Dat geldt vanaf 6 september ook voor Hongarije. Deze regel is van kracht voor mensen die terugreizen uit alle landen binnen de Europese Unie met een gele kleurcode.

De VS gaan van geel naar oranje en gelden als zeer hoog risicogebied. Ook Kosovo, Montenegro en de Republiek Noord-Macedonië gaan naar oranje.

08.25 - Minder hulpvragen voor ANWB ten opzichte van 2019

Het aantal hulpvragen dat de ANWB dit jaar ontving van Nederlanders die met pech in het buitenland strandden lag op 90 procent ten opzichte van 2019, de laatste "drukke zomer" voor corona. Het aantal meldingen lag wel hoger dan in de zomer van 2020. De meeste pechmeldingen kwamen uit Frankrijk (31 procent), Duitsland (20 procent), Italië (12 procent), België (8,6 procent) en Oostenrijk (5,8 procent).

Het meest voorkomende probleem was een lekke band, gevolgd door controlelampjes die gingen branden. Erna volgen: voertuigen die niet wilden starten, voertuigen die haperen of vermogen verloren en accuproblemen.

08.20 - Lufthansa rekent niet op versoepeling inreisverbod VS voor kerst

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht niet dat het inreisverbod voor Europese reizigers die naar de Verenigde Staten willen voor de kerst zal zijn versoepeld. Een versoepeling van de inreisbeperkingen wordt realistisch gezien pas laat in het vierde kwartaal verwacht, zei bestuurslid Harry Hohmeister op een onlineconferentie georganiseerd door het tijdschrift fvw TravelTalk.

Bij Lufthansa bestond de hoop dat het verbod op niet-essentiële reizen, dat sinds maart vorig jaar vanwege de coronapandemie van kracht is, in juli dit jaar zou worden opgeheven.

07.00 - Banken kijken naar hulp aan bedrijven na stoppen overheidssteun

De Nederlandse banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de problemen komen. De banken houden er namelijk rekening mee dat een deel van de ondernemingen hier toch last van krijgt, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De vereniging is dan ook blij dat de overheid blijft kijken naar steun voor specifieke sectoren, laat voorzitter Medy van der Laan van de NVB weten. In de meeste sectoren lijkt het economisch herstel wel ingezet, constateert de bankenvereniging.

01.30 - CBS-enquête: mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar

De ervaren psychische gezondheid van Nederlanders bereikte in het eerste halfjaar van 2021 het laagste punt sinds 2001, toen het statistiekbureau CBS de eerste meting deed. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn mensen minder goed geluimd. Jongvolwassenen voelen zich het vaakst somber.

Van januari tot en met juni dit jaar voelde 15 procent van de Nederlanders zich psychisch ongezond. De statistici hebben hiervoor ongeveer 10.000 mensen van 12 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over somberheid, zenuwachtigheid, het gevoel in de put te zitten, rust en kalmte, en geluk.

01.00 - Basismaatregelen nog niet losgelaten op 20 september

De basismaatregelen tegen het coronavirus, waaronder de 1,5 meter afstand, worden nog niet op 20 september losgelaten, melden bronnen na een bericht van De Telegraaf. Reden is de benodigde tijd om de wetswijziging door te voeren. Wanneer de persconferentie wordt gehouden waarin het kabinet het besluit uitlegt, is nog niet zeker.

Mogelijk verdwijnt de 1,5 meterregel vijf dagen later. Maar betrokkenen benadrukken dat veel nog kan verschuiven. Later deze week wordt naar verwachting meer duidelijk.

00.45 - Nieuw Zeeland succesvol in strijd tegen opleving virus

Nieuw-Zeeland ziet het aantal nieuwe coronagevallen sterk afnemen. Vandaag meldde het land 28 nieuwe gevallen, tegenover 49 gevallen op gisteren en 75 op woensdag. Caroline McElnay van het ministerie van Volksgezondheid stelde dat Nieuw-Zeeland succesvol is in het doorbreken van de keten van besmettingen. Ze waarschuwde dat het lang kan duren voor de uitbraak helemaal is bedwongen.

00.30 - Recordaantal coronabesmettingen in Australische deelstaat

In de Australische deelstaat New South Wales is vrijdag een recordaantal van 1431 coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden er in de deelstaat met ruim 8 miljoen inwoners in 24 uur tijd zoveel besmettingen gemeld. Ook overleden twaalf mensen aan de gevolgen van het coronavirus, onder wie een vrouw van in de dertig.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.