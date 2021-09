Coronanieuws: 85 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

00.30

In de Australische deelstaat New South Wales is vrijdag een recordaantal van 1431 coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden er in de deelstaat met ruim 8 miljoen inwoners in 24 uur tijd zoveel besmettingen gemeld. Ook overleden twaalf mensen aan de gevolgen van het coronavirus, onder wie een vrouw van in de dertig.