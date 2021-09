Wachten op privacy instellingen... Muziek, drank en gezelligheid: Paaspop XS 750 Paaspop-bezoekers zijn welkom op de mini-editie. Eindelijk weer een festival, al is het klein en op afstand van elkaar Volgende Vorige vergroot 1/4 Toch een beetje Paaspop dit weekend: 'We maken er een mooi feest van'

Twee keer werd een streep gezet door Paaspop dit jaar. De organisatie kwam met een variant die wel door mocht gaan, in een veel kleinere vorm dan gebruikelijk. Geen 35.000 toeschouwers per dag op Paaspop XS, maar slechts 750. Zaterdag mogen de festivalgangers eindelijk weer even los.

Fabian Eijkhout & René van Hoof Geschreven door

Gezelligheid, dat lijkt het toverwoord voor de mini-editie van Paaspop. Sommige bezoekers hebben niet eens naar de line-up gekeken, het maakt niet uit welke bands er spelen. Eindelijk weer een festival bezoeken, de gezelligheid en het samenzijn weer beleven.

Dominique Versteegen van de organisatie straalt net als de bezoekers. "Met de 750 gelukkigen gaan we er een mooi feest van maken. Ik kijk er vooral naar uit dat iedereen met een grote glimlach door de poort komt, met het gevoel toch weer een beetje op Paaspop te staan. Septemberpop nu dus, maar dan in een hele kleine versie. Het is in ieder geval heel fijn om hier te staan op een mini-Paaspop."

"Normaal staat hier de Apollo-tent, met 17.000 man."

Het is bijna intiem te noemen, de kleinschaligheid en knusse samenstelling van het terrein. "Normaal staat hier de Apollo-tent, met 17.000 man. Dat is wel een contrast met de 750 man die er nu komen", legt Versteegen uit. "Het moet allemaal iets kleiner. Maar we hebben wel zoveel mogelijk het Paaspop-gevoel proberen te waarborgen."

Dat er in Schijndel op zaterdag en zondag 750 bezoekers mogen komen valt niet te rijmen met de tienduizenden bezoekers die in Zandvoort naar het Formule 1-circuit trekken. Bezoekers noemen het 'absurd, bizar en belachelijk'. Versteegen baalt enorm dat er in Schijndel geen 35.000 bezoekers zijn. "Het liefst hadden we een groot feest gevierd. Natuurlijk is het pijnlijk dat we hier nu zo staan. Maar we gunnen het de organisatie en mensen daar enorm. Al doen bepaalde video's, die iedereen gezien heeft, zeker weten pijn."

"Het wordt tijd dat alles weer open gaat."

Voor de bezoekers die er nu zijn is het minder pijnlijk. Ze kunnen genieten van optredens van bijvoorbeeld DeWolff, Bontgenoot, Josylvio en Stones Sessions. "De gezellige sfeer, die heb ik lang gemist. Het wordt tijd dat alles weer open gaat, dat iedereen weer kan genieten", zegt Sylvia uit Den Dungen, op het moment dat de poorten open gaan. "Ik ga nu lekker feesten."

Het is na Paaspop XS weer aftellen naar een gewone grote versie. Voor 2022 staat het grote festival voor 15, 16 en 17 april op de planning. "Paaspop mag dan weliswaar al ruim anderhalf jaar winterslapen, in de lente ontwaak je uit je winterslaap", liet de organisatie weten bij de bekendmaking van de geprikte data.

