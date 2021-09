Eftelingfans nemen geëmotioneerd afscheid van Monsieur Cannibale

Monsieur Cannibale (foto: ANP) vergroot

Eftelingfans verzamelden zich zondagavond rond de attractie Monsieur Cannibale, Voor de allerlaatste keer was het zo bekende deuntje te horen, dat de fans uit volle borst meezongen. Met feesthoedjes zaten ze in de kookpotten die ronddraaien in de attractie, dat is te zien op een video van pretparksite Looopings.

Tientallen klappende en zingende fans namen zo afscheid van de omstreden attractie. Tot een medewerker zegt: "Lieve gast, dit was de laatste rondje van de kannibaal ooit. Ik hoop dat jullie een fantastische dag hebben gehad." Op de plek van Monsieur Cannibale komt Sindbad de Zeeman.

Racistisch

Vorig jaar ondertekenden ruim vijftienhonderd mensen een petitie om de attractie te verwijderen. Ze vonden de attractie een racistische stereotypering. De Efteling zei toen dat in het park 'uitvergrotingen worden gemaakt van karakters uit verhalen, mythes en sagen'. En hoewel het park zei dat ze absoluut niet wilden generaliseren, wordt de attractie dus toch aangepast.

Deze fan vindt het erg jammer dat Monsieur Cannibale verdwijnt:

Zo zag de laatste avond eruit:

Drieëndertig jaar Monsieu Cannibale:

De laatste avond van de attractie zag er zo uit:

